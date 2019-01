Candidato salvadoreño se desliga de acusaciones corrupción contra su partido

El candidato presidencial de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de El Salvador, Carlos Calleja, se desligó hoy de los señalamientos de corrupción contra su partido y pidió a los votantes que no lo juzguen "por los errores de otros".

"No tengo pasado político. Les pido que no me juzguen por los errores de otros, que vean mi trabajo, propuestas y visión", dijo Calleja en una entrevista con la radio Punto 105.

El empresario de supermercados, al que las encuestas colocan en el segundo lugar de las preferencias electorales, aseguró que comparte con los ciudadanos "la misma frustración con la corrupción" y que decidió ingresar a la política "para mejorar las cosas".

Arena, fundada por el mayor del Ejército y supuesto autor intelectual del magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero, Roberto D'Abuisson, ha sido señalada por varios casos de corrupción durante su paso por la Presidencia.

El difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) llegaron al poder bajo la bandera de Arena y enfrentaron la Justicia por acusaciones de corrupción.

Saca fue condenado en septiembre pasado a 10 años de prisión por la malversación y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

La Fiscalía explicó durante el juicio contra Saca que Arena, que se mantuvo en el poder entre 1989 y 2009, recibió 7,6 millones de dólares del dinero malversado y se benefició con campañas publicitarias por más de 3 millones.

Por su parte, Flores fue enviado a juicio en 2015 por supuestamente apropiarse de 5 millones de dólares de donaciones taiwanesas y desviar otros 10 millones a una cuenta de Arena, pero falleció antes de que se iniciara el mismo.

En febrero de 2016, el entonces presidente de Arena, Jorge Velado, admitió que el partido recibió los fondos de las donaciones taiwanesas, destinados originalmente a la atención de las víctimas de dos terremotos que asolaron el país en 2001.

La exdiputada de Arena y exvicepresidenta del país (2004-2009) Ana Vilma de Escobar también aceptó en esas fechas que estos fondos sirvieron para financiar la campaña electoral con la que Saca llegó al poder.

Además de Calleja, en las elecciones del 3 de febrero de 2019 competirán por la Presidencia Hugo Martínez, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Nayib Bukele, por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana, derecha); y Josué Alvarado, con VAMOS.