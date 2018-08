Candidato ultraderechista brasileño dice que las armas son inherentes al hombre

El ultraderechista Jair Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil, afirmó hoy que las armas son "inherentes" al ser humano y a su defensa e, incluso, aseguró que está recogido "en la Biblia".

"La propia Marina Silva -también candidata presidencial- dio una entrevista este año a la revista 'Marie Claire' diciendo que no sufrió violencia cuando era joven, menor de edad, porque tenía una escopeta consigo", dijo Bolsonaro tras un acto de campaña en Araçatuba, en el estado de Sao Paulo.

Cuando este capitán en la reserva del Ejército daba su discurso en una céntrica plaza de la localidad, tomó a un niño en brazos y le invitó a hacer la señal de un arma disparando con los dedos índice y pulgar.

"¿Sabe disparar? ¿Sabe dar tiros? Dispara. Un policía tiene que disparar", dijo Bolsonaro al menor, que iba disfrazado de policía militarizado.

Bolsonaro, abanderado del Partido Social Liberal (PSL), defendió en el mitin la liberalización de las armas y una revisión del Estatuto de Desarme, que entró en vigor en Brasil en 2003 y permitió una reducción tanto del número de armas compradas como de los homicidios.

Terminado el acto de campaña, Bolsonaro fue preguntado por el diario "O Estado de Sao Paulo" por el polémico episodio con el niño, que ya repitió semanas atrás con otros menores, a lo que respondió que no ve "ningún problema" con el gesto.

"El armamento es inherente al ser humano y a su defensa. Esto está en la Biblia", aseguró este nostálgico de la dictadura militar que imperó en Brasil entre 1964 y 1985.

En Araçatuba, Bolsonaro también prometió que, si es elegido presidente, no destinará dinero a las políticas de derechos humanos o a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por ello.

"Con nosotros no habrá esa política de derechos humanos" porque "no mandaremos recursos del Gobierno para ellos. En vez de paz, esas ONG no prestan un servicio a nuestro Brasil", indicó.

"Necesitamos de alguien sentado en la silla presidencial que respete a la familia tradicional brasileña, que tenga a Dios por encima de todo, como nuestro lema", agregó.

También atacó a Venezuela, "donde casi todos huyen de la dictadura, el hambre, la violencia y la miseria" y subrayó que un ejemplo que se extrae del vecino país es que "no se puede jugar con la política".

Bolsonaro, quien cuenta con un largo historial de declaraciones machistas, homófobas y racistas, ha prometido en estos primeros días de campaña electoral "disciplina" y "orden" y crear colegios militares en cada capital regional del país.

Jair Bolsonaro encabeza las encuestas con un 22 % de los apoyos, en un escenario electoral sin el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y virtualmente inhabilitado para presentarse a los comicios de octubre próximo.

Por detrás figuran la ecologista Marina Silva (16 %), el laborista Ciro Gomes (10 %) y el socialdemócrata Geraldo Alckmin (9 por ciento).