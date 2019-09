Cantó (Cs) exige por carta a Sánchez que desbloquee fondos "de una vez por todas" ante la "fragilidad" del Botànic

Así lo ha defendido a preguntas de los periodistas tras una reunión interparlamentaria de diputados 'naranjas', mientras el 'president' de la Generalitat se reúne en Madrid con la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.

Cantó ha lamentado que la falta de financiación "se está convirtiendo en un lastre cada día" y ha criticado la "fragilidad" del Gobierno valenciano para arrancar compromisos del Gobierno. Por ello, en la misiva a Sánchez ha reclamado que "ponga de una vez en marcha no solo la financiación, sino todo el dinero que necesita la Comunidad Valenciana para ponerse en marcha".

También ha urgido una solución a "los desequilibrios flagrantes con otras comunidades autónomas, permitidos por el bipartidismo PP-PSOE". Eso sí, ha alertado que "todo van a ser parches mientras no se arregle la infrafinanciación" y ha asegurado que "no hay voluntad real por parte del PSOE ni del PP". Ha puesto como ejemplo que el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, "dejó caer que el problema no se solucionaría hasta dentro de varias décadas".

Por todo ello, Cantó ha subrayado que "tendrá que llegar un partido como Ciudadanos para pelear de verdad por la igualdad de los españoles". Ha criticado, por contra, que "determinadas comunidades tengan privilegios que hagan que los niños o enfermos tengan el doble de recursos".

Mientras "el PSOE lo ve natural a pesar de que se dicen progresistas", ha afeado al PP que "a una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo --portavoz 'popular' en el Congreso-- se le calle la boca en cuanto dice el mínimo 'pero' con los privilegios vascos o navarros". "Enseguida ha salido el presidente del PP vasco --Alfonso Alonso-- a acallarla", ha recalcado.

En definitiva, Cantó ha denunciado que "mientras el bipartidismo blinde los privilegios de determinadas comunidades autónomas va a ser muy difícil encontrar una solución" a la infrafinanciación valenciana.