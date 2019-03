Cantó cree que Puig y Oltra "se marcan un Pimpinela" en el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana

A su juicio, "lo único que está ahora en su mente es qué es lo mejor para sus propios partidos", cuando "deberían estar pensando que es lo mejor para los valencianos".

Así lo ha manifestado junto al portavoz autonómico de Cs, Fernando Giner, después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya asegurado este lunes que "hoy es el día" para saber si habrá adelanto electoral en la Comunitat y lo comicios, por tanto, serán el 28 de abril, coincidiendo con las elecciones generales.

Cantó, tras participar en la reunión del Comité Autonómico de Cs en la Comunitat, ha asegurado que el adelanto electoral "pilla preparados" a Ciudadanos tras su propia ratificación como candidato a la Presidencia de la Generalitat este pasado sábado.

"Llevamos un año y pico escuchando cómo Oltra y Puig marean la perdiz y deshojan la margarita de las elecciones y nos parece absolutamente triste, tras haber pedido que esas elecciones se adelanten desde hace mucho tiempo porque la legislatura está perdida, que en los cálculos de Oltra y Puig lo único que esté ahora en mente es qué es lo mejor para sus propios partidos, cuanto deberían estar pensando qué es lo mejor para los valencianos", ha indicado.

Por contra, ha dicho que su formación tiene "todas las ganas del mundo" de que se celebren las elecciones autonómicas porque, "después de una época triste y corrupta del PP, la época del tripartido ha sido igualmente triste, también ha sido corrupta e ineficaz en la gestión".

Cantó ha insistido en que "lo triste del tema es que la señora Oltra y el señor Puig están marcándose un 'Pimpinela porque resulta que lo que es bueno para Puig es malo para Oltra, y lo que no está en esta ecuación es lo que no es bueno para los valencianos".

"PONERSE MANOS A LA OBRA CUANTO ANTES"

Frente a esta situación, Giner y Cantó han asegurado que Cs se propone como "cabeza de un nuevo gobierno que, en vez de dedicarse a separar e ideologizar hasta el último rincón de la Comunitat, se dedicará a unir a todos los valencianos para conseguir una Comunitat del siglo XXI", con la educación y la lucha contra el "pancatalanismo" como "banderas".

Su intención, entre otras cuestiones, es "sacar de las cabecitas de los hijos al señor Marzà (conseller de Educación, Vicent Marzà) que les adoctrina", así como modernizar la economía y "decirle a las inversiones 'welcome' y no 'go home', como les dice el tripartito valenciano".

Para ello, "es necesario ponerse manos a la obra cuanto antes" y, si se adelantan los comicios, "nos pondremos manos a la obra mucho antes; por nosotros, mucho mejor", ha añadido.

"TIENE QUE AFECTAR AL PACTO"

Además, Giner ha puesto el foco en que el adelanto electoral "finalmente tiene que afectar al pacto que tienen Compromís y PSOE porque, en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó es alcalde gracias a la sumisión del PSOE". Ha recriminado que ambos partidos "están pensando en sus sillones y no en el beneficio de los valencianos".

Giner ha reiterado que su formación está "completamente preparada afrontar cualquier reto electoral que pueda venir en el próximo mes", y ha hecho hincapié en que ha logrado "una implantación ya del 95% en toda la Comunitat", por lo que su "consolidación es un hecho".

"UNA LEGISLATURA DESPERDICIADA"

Asimismo, ha hecho balance de una legislatura "desperdiciada" que ha supuesto "un autentico salto atrás" y, para él, se resume en "mucha ideología y muy poca gestión". En concreto, ha lamentado los "nueve meses en los que nadie ha sido capaz de sentarse a una mesa a exigir unas condiciones de financiación conformes a lo que es la Comunitat".

"Se nos ha hablado de un gobierno de ministros valencianos, de que la deuda de La Marina se iba a condonar, se nos ha hablado de grandes infraestructuras, pero cosas concretas no hay absolutamente nada, es una legislatura desaprovechada", ha zanjado.