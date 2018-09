Cantó asegura que la libertad de trabajar en cualquier CCAA está siendo "amenazada por la imposición del catalán"

"Esta libertad no solo está siendo amenazada, sino que se ha acabado y es una de las cosas contra las que tenemos que luchar", ha explicado en el acto 'Stop barreras lingüísticas'.

A continuación, ha querido relatar una experiencia personal y ha recordado que cuando trabajó como actor en varias series de televisión de Madrid "nadie le pidió nada que no fuera hablar la lengua común, profesionalidad y trabajo en equipo".

No obstante, ha explicado que cuando tuvo que trabajar en una serie de Barcelona, la cual se grababa en castellano, pidió doblar su propia voz en la versión catalana y, según ha asegurado, le dijeron que no podía porque "tenía acento valenciano".

"Justo a los dos meses yo empecé a trabajar en Canal 9 y como había estado varios meses en Cataluña, cogí acento catalán y me pidieron que cuidara que no me saliera ni un ápice de acento catalán, como si en TVE alguien se quejara de un acento andaluz o catalán", ha añadido.

En esta línea, ha apuntado que "si alguien de Albacete quisiera trabajar en Baleares, la Comunidad Valenciana o Cataluña, no le sería posible por razones como la lengua".

Por otro lado, ha recordado otra vivencia personal en la que, cuando grababa otra serie en Cataluña, la dirección de la misma echó a una actriz catalana porque "era incapaz de improvisar en español".

"A esa chica la estaban condenando a no trabajar fuera de Cataluña por lo que nuestras peticiones no son solo para que todos puedan trabajar ahí sino para no cerrarles las puertas a quienes quieren trabajar fuera de estas comunidades", ha concluido.