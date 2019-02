Capella dice que el estiércol lanzado a juzgados no tardó "ni dos minutos" en ser limpiado

La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha lamentado el lanzamiento de pintura y estiércol en algunas sedes judiciales de Cataluña en los últimos meses y ha defendido que los excrementos no tardaron "ni dos minutos" en ser limpiados.

"Nosotros actuamos de forma inmediata. ¿Cuántos minutos estuvo el estiércol ante los juzgados?", ha planteado este miércoles en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Esperanza García en el pleno del Parlament.

García le ha reprochado que no criticara públicamente las acciones de colectivos independentistas contra juzgados catalanes y que, "si lo condenó, lo hizo susurrando", y también le ha reprochado el estado de algunas sedes judiciales.

Capella le ha respondido que no ha recibido ninguna llamada del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, sobre el asunto y ha añadido: "Susurraré o lo diré más claro: no me gustan determinadas formas de protesta".

Asimismo, le ha reprochado el mensaje que el líder del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hablando de controlar el Tribunal Supremo "por detrás" y que un fiscal de la Audiencia Nacional cuestionara la capacidad de los jueces y fiscales catalanes para juzgar el proceso independentista.

En respuesta a otra pregunta formulada por la socialista Rosa Maria Ibarra, ha explicado que la Generalitat destinará 40 millones de euros hasta 2025 a mejorar las instalaciones en las que trabajan los profesionales de justicia en Cataluña.

Dentro de esta inversión se encuentra la construcción de unos nuevos juzgados en Martorell (Barcelona), que "estará acabado en 2023" y en el que se comenzará a trabajar en 2022.

La consellera ha asegurado que el Estado recauda 60 millones de euros al año en concepto de tasas judiciales en Cataluña y que no se revierte ni un euro en las cuatro provincias catalanas, por lo que ha apelado al voto del PSC-Units para aumentar la dotación de la Generalitat en justicia: "Deduzco que nos votarán los Presupuestos para hacer todo lo que nos piden".