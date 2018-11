Capella ve las pintadas en casa de Llarena un acto aislado y no compartido

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha afirmado hoy que las pintadas en la casa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no son "compartidas" por la mayoría de catalanes y son un acto "muy aislado", a diferencia de las "agresiones fascistas".

En una entrevista a la emisora Catalunya Ràdio, Capella ha subrayado que las pintadas de color amarillo que ayer hicieron miembros de Arran en el portal de la casa del magistrado que ha instruido la causa a la cúpula del "procés" son un "acto muy aislado".

"Es un acto no compartido, la mayoría de la gente del país no comparte este tipo de acciones, ya que si en alguna cosa se caracteriza el movimiento independentista es porque es cívico y pacífico y se expresa de otra manera que no es señalando a las personas", ha sostenido la consellera.

Capella ha resaltado que cada vez que ocurre un caso así el Gobierno catalán lo estudia para analizar qué ha ocurrido y cómo se pueden "reconducir" este tipo de situaciones.

En cualquier caso, ha insistido que se trata de actos "aislados", a diferencia -ha remarcado- de las "agresiones fascistas, de la ultraderecha". "Cuando hablamos, hablemos de todo", ha solicitado.

Los Mossos d'Esquadra siguen investigando las pintadas de color amarillo en el portal de la casa de Llarena, reivindicadas por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, que hoy Ciudadanos ha denunciado ante la Fiscalía.

Precisamente, tres personas, ataviadas con monos de trabajo de color blanco y rojo y con máscaras con el bigote de Dalí, han limpiado esta noche la pintura amarilla del portal, según se aprecia en un vídeo que han difundido en las redes sociales.