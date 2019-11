Cargos del PP admiten que Vox les crea un "problema" en el Congreso porque buscará poner en aprietos a Casado

Dirigentes del PP consultados por Europa Press han coincidido este lunes en que el ascenso fulgurante de Vox les crea "un problema" en el Congreso porque el partido de Santiago Abascal buscará poner en aprietos a Pablo Casado, marcar la iniciativa y forzar al PP a retratarse en cada iniciativa.

Los 'populares' celebraron anoche con sabor agridulce su subida de 22 escaños en las elecciones de este domingo por el alza de Vox, que creció 28 diputados y se situó como tercera fuerza política en la Cámara Baja con 52 representantes, a una treintena del PP.

Sin embargo, la mayoría de los cargos consultados defiende que Casado mantenga la misma línea centrada y moderada con la que el PP afrontó estas generales y que les ha permitido seguir creciendo, sin "escorarse a la derecha" como ocurrió en las generales del 28 de abril.

"No hay que hacer caso a Vox ni obsesionarse con este partido porque si entramos en el juego de quién tiene la bandera más larga, nos gana siempre Vox", resume un veterano cargo 'popular'. "Tenemos que olvidarnos de Vox y hacer lo que haría el PP, como si ese partido no existiese", añade otro miembro del partido.

EL EMPUJE DE VOX DIFICULTA LA REAGRUPACIÓN

Paralelamente, las mismas fuentes reconocen que el empuje de la formación de Abascal aleja en este momento la reagrupación del centro-derecha de Vox con el PP que planteó Pablo Casado. "Ahora hay hiperliderazgos y discursos muy diferentes", sostiene un dirigente 'popular'.

De la misma manera, advierten de que ese partido "se ha radicalizado demasiado" derivando a un discurso "populista" que se distancia "claramente del PP", que debe exhibir su experiencia de gestión contrastada para desmontar con argumentos y datos los planteamientos del partido verde.

Otras fuentes, por el contrario, se muestran más optimistas y creen que Vox es ahora "una moda" como fue en su momento Ciudadanos (Cs) o Unión, Progreso y Democracia (UpyD), por lo que sus electores acabarán volviendo al Partido Popular.

SER GENEROSOS CON Cs E IMPULSAR ESPAÑA SUMA

Tras el hundimiento de Cs en las generales, que ha provocado la dimisión de su líder, Albert Rivera, en las filas 'populares' creen que ahora hay que ser "generosos" con Ciudadanos para atraer a cargos de esa formación que, a su entender, pueden aportar y ser de gran utilidad al PP.

En esta línea, las fuentes consultadas creen que en este momento el PP debe impulsar con ahínco la coalición España Suma que desdeñó Rivera antes de las generales. Tras la debacle de Cs, alegan que el partido naranja debería empezar a plantearse esa unión en autonomías como Cataluña si hay elecciones el próximo año.

Por otra parte, algunos de los cargos consultados no han ocultado su malestar ante el hecho de que desde 'Génova' se hubiera trasladado el mensaje de que el PP podía superar los cien escaños en estas generales, dado que los 88 escaños queda por debajo de las expectativas fijadas.

Otras fuentes también han discrepado de la estrategia de la dirección nacional del PP pidiendo la cabeza de Sánchez la misma noche electoral, incluso antes de conocerse los resultados electorales. "Es gastar una bala de antemano", señalan estas fuentes, que creen que con esta precipitación en pedir al jefe del Ejecutivo en funciones que se marche han dejado sin cartuchos a Pablo Casado si persiste el bloqueo político.

¿ABSTENCIÓN?

La mayoría de los consultados coinciden en que el PP no puede facilitar una investidura de Pedro Sánchez en las actuales circunstancias. Algunas fuentes admiten que en el caso de que ese escenario se planteara, Casado no podría darle "un apoyo incondicional" o "gratis a cambio de nada" porque el jefe del Ejecutivo en funciones "no es de fiar".

Sin embargo, dentro del PP sí que hay algunas voces aisladas y minoritarias que apuestan por "una gran coalición" siguiendo el ejemplo de Alemania ante la "situación excepcional" de España para salir de la parálisis, afrontar las reformas más inmediatas para paliar la desaceleración económica y la crisis en Cataluña.

Éste será alguno de los asuntos que estará encima de la mesa en la reunión del Comité Ejecutivo del PP que preside este martes Pablo Casado --a la que acudirán los 'barones' territoriales-- y en la que el presidente del partido expondrá su hoja de ruta tras los resultados del domingo.