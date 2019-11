Cargos del PP creen irreversible el pacto Sánchez-Iglesias y que cualquier oferta de su partido es "puro voluntarismo"

Dirigentes del PP consultados por Europa Press consideran irreversible el pacto entre el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y advierten, por lo tanto, de que cualquier oferta de Partido Popular en este momento es "puro voluntarismo".

Aunque ese preacuerdo que Sánchez e Iglesias sellaron con un abrazo en el Congreso el pasado martes ha frenado buena parte del debate interno en el PP, algunas voces destacadas como la del gallego Alberto Núñez Feijóo abanderan la corriente que defiende que el PSOE se siente con el PP para explorar un pacto que "pare" un Gobierno de coalición con Podemos, que juzga "letal".

La postura de Feijóo es compartida por otros barones territoriales e históricos miembros del PP que alertan de las consecuencias que puede tener para España ese gobierno de "extrema izquierda", pero paralelamente reconocen que a estas alturas es "muy difícil dar marcha atrás" a este compromiso público de Sánchez e Iglesias.

Además, coinciden en que, en todo caso, es el líder del PSOE --como partido más votado en las generales--, el que tendría que mover ficha y ya ha "elegido" a su compañero de viaje en esta nueva legislatura, desde la misma noche electoral cuando ya apuntó a un "gobierno progresista".

"VAMOS A SER REALISTAS"

"Vamos a ser realistas. Sánchez va a decir que 'no' al PP porque ha firmado un documento con otro partido delante de los medios de comunicación", asegura un veterano dirigente 'popular' que cree que Casado no tiene margen para poner encima de la mesa ninguna oferta, más allá de recordar su propuesta de pactos de Estado que ya planteó tras los comicios de abril.

En la misma línea se expresa un histórico cargo del PP, que opina que Sánchez ya está "maniatado" a Iglesias. "Ya no se puede volver atrás después de esa solemnidad", sostiene, al tiempo que apunta a que el rechazo que ha provocado ese acuerdo de PSOE y Unidas Podemos en diferentes sectores hace que "a lo mejor necesiten cuatro años" de Gobierno para "hacerse perdonar" y "hacer méritos" en ese tiempo.

"Es irreversible" o "es demasiado tarde", añaden otros miembros del partido en privado. Eso sí, hay quien admite que Casado sí que podría "tirarse algún farol" en este momento revalidando su oferta de pacto de Estado y poniendo en aprietos al jefe del Ejecutivo en funciones.

Algunas de las fuentes consultadas creen, en todo caso, que las declaraciones de Feijóo hay que enmarcarlas en las elecciones autonómicas que el 'barón' gallego tiene a la vista el próximo año. "Está cuidando su imagen personal y su perfil de Estado", apostilla uno de estos dirigentes.

"INTRANQUILIDAD" EN TODO EL PSOE

Varios de estos cargos señalan que miembros del PSOE les han reconocido su inquietud por el acuerdo con Podemos y la dificultad añadida de explicarlo ante la opinión pública tras el veto a Iglesias en julio. "Hay intranquilidad en todos los sectores, incluido el PSOE de Sánchez", advierte un parlamentario; y otro coincide: "No hay entusiasmo ni en el PSOE histórico ni en el actual".

En el actual escenario político, y con Vox pisando fuerte, fuentes 'populares' subrayan que Pablo Casado debe centrarse a partir de este momento en "liderar un proyecto social" centrado en las preocupaciones reales de la gente y sin dejarse amilanar por Vox.

En este punto, las mismas fuentes advierten de que sería un "terrible error" caer en el discurso y las maniobras del partido de Santiago Abascal y "escorarse a la derecha". Según agregan, 'Génova' debe seguir en la línea centrada y moderada que es la que, resaltan, ha permitido subir de 66 a 89 diputados en el Congreso.

GÉNOVA NO SE PLANTEA ESCENARIOS HIPOTÉTICOS

También la dirección nacional del PP ve lejos que esa propuesta de Feijóo pueda llegar a materializarse en algún momento, máxime cuando Sánchez ni siquiera ha devuelto la llamada que Pablo Casado le realizó la misma noche electoral y en menos de 48 horas estaba sellando en público un pacto con Iglesias.

"Entendimos cuál era el mensaje", resumió este jueves el responsable de Territorial, Antonio González Terol, que ve "claro" que la "hoja de ruta" del líder del PSOE era "llegar a un acuerdo con la extrema izquierda".

De la misma manera, la vicesecretaria general de Política Social, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que el PP tiene clara "la realidad" y no se plantea "escenarios hipotéticos". "No podemos mentir a los españoles y plantear un escenario que no es realidad, es evidente", ha aseverado, para añadir que quien tiene la iniciativa es Sánchez.