Cargos del PSC cuestionan la dureza en las formas de Pedro Sánchez contra Torra

En el fondo de la cuestión, el rechazo a los planteamientos supremacistas de Torrá y a sus primeras decisiones políticas nombrando consellers a dos presos del 'procés' y a otros dos exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont huidos en Bélgica, hay sintonía, como expresó este martes el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

Pero lo que cuestionan algunos cargos del PSC son las formas tan agresivas hacia Torra que perciben en Pedro Sánchez, porque entienden que dinamitan la posición del PSC a favor del diálogo y de tender puentes. Argumentan que Torra se desacredita por sí solo y que, arremetiendo contra él de forma tan virulenta desde otros partidos, se les da argumentos a los independentistas para seguir construyendo el relato de que España está contra Cataluña.

Es más, apuntan que ese relato cala también entre aquellos que, sin ser independentistas, no se sitúan en el bando de los que, como Ciudadanos, reivindican una mayor presencia de lo español en Cataluña.Para intentar atraer a este colectivo a los postulados que defiende el PSC no ayudan las formas agresivas de Pedro Sánchez. Estos dirigentes del PSC echan en falta "algo más de finura" en las críticas vertidas hacia Torra.

El único que hasta ahora ha expresado estas opiniones de manera pública ha sido el dirigente del PSC y alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que en una entrevista ha reconocido que no le ha gustado que Sánchez llamase "racista" a Torra. "No me ha gustado porque creo que no es una buena forma de hacer aquello de la seducción", ha explicado.

Ballesteros ha ensalzado que Torra haya hecho apelaciones al diálogo y ha apuntado que ahora hace falta que haya respuesta por parte del Gobierno central, pidiendo centrarse en eso y no en sus artículos pasados: "Todos podemos escribir cositas".

El líder del PSOE llamó este lunes a Torra en repetidas ocasiones "racista", además de compararle recientemente con el histórico líder de la ultraderecha francesa, Jean Marie Le Pen, cuya hija, Marine Le Pen, tiene en la actualidad las riendas del partido.