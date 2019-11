Cargos autonómicos de Ciudadanos se muestran satisfechos con la composición de la Gestora del partido

Así lo han manifestado a los periodistas al término de la reunión del Consejo General de Cs en Madrid, donde se ha aprobado la lista de miembros de la Gestora propuesta por el presidente del Consejo, Manuel García Bofill.

La Gestora, formada en su gran mayoría por miembros de la antigua dirección del expresidente Albert Rivera, está presidida por García Bofill --como establecen los Estatutos del partido--, con José Manuel Villegas como secretario general y la exdiputada Melisa Rodríguez como portavoz.

El vicepresidente andaluz ha restado importancia al hecho de que los únicos cargos de gobiernos autonómicos y municipales incluidos en el órgano de dirección provisional sean el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. No hay presencia de representantes de Murcia, Castilla y León y Andalucía, las otras comunidades donde Cs gobierna en coalición junto al PP.

"Esto no es un reparto territorial, esto es una Gestora para un periodo de transición que nos llevará al 15 de marzo", ha dicho en referencia a la V Asamblea General y a las primarias previas, en las que los afiliados elegirán al futuro presidente o presidenta de la formación naranja y a la nueva Ejecutiva.

Según Marín, en la Gestora hay "continuidad", con personas que ya formaban parte del anterior Comité Permanente, pero también incorporaciones como la del líder de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, y la del exportavoz adjunto en el Congreso Joan Mesquida, que estaban en la Ejecutiva nacional pero no en la Permanente.

LO MÁS IMPORTANTE ES LA ASAMBLEA GENERAL, SEGÚN IGEA

Igea, por su parte, ha afirmado estar "muy contento" con la Gestora. "Me gusta la gente que está en la Gestora", ha manifestado, subrayando que "lo más importante" es el congreso de marzo, donde se debatirán el ideario, la estrategia y los Estatutos del partido.

"Creo que se va a mantener al partido donde está, en el centro liberal, y además va a contar con una líder excepcional, que es Inés Arrimadas", ha comentado sobre la única candidata que se ha postulado por ahora para intentar presidir Ciudadanos.

También la vicepresidenta de la Región de Murcia ha dado el visto bueno a la Gestora recién constituida. A través de un mensaje en Twitter, ha celebrado la elección de Melisa Rodríguez como portavoz, que considera "una muestra de autenticidad": "Ella y el resto de integrantes de la gestora forman el mejor equipo posible para dirigirnos durante los próximos meses".

MARTA MARTÍN DESTACA LA PRESENCIA DE GARICANO

También se ha pronunciado la diputada por Alicante en el Congreso Marta Martín, que cree que la formación de la Gestora no tiene que regirse por "cuotas territoriales" y por eso no le preocupa que no haya representantes de la Comunidad Valenciana en ese órgano.

"Creo que estoy suficientemente representada por todos los compañeros que van a estar trabajando" en el "periodo de transición", ha declarado, destacando la presencia de Garicano, "una persona de referencia", de Rodríguez, de Villacís y de Andrés Betancor.

En la misma línea, el portavoz del Comité Autonómico de Cs en Cantabria y portavoz en el Parlamento de esta comunidad, Félix Álvarez, se ha mostrado "muy satisfecho" con la Gestora. Ha apoyado su carácter continuista --"no creo que sea este el momento de cambiar lo que tenemos"-- y, sobre la representación territorial, ha dicho que podría ser más variada pero que tampoco se trata de crear "17 reinos de taifas".

Además, cree que, tras el proceso de transición, el partido saldrá "mucho más reforzado". "Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, entender lo que ha pasado" para "ver qué cosas son mejorables", y "ser un partido liberal, progresista y de centro", ha defendido, pronosticando que habrá "cambios sustanciales".

Antes de que comenzara la reunión del Consejo General, Aguado ha afirmado que los que tienen que estar representados en los órganos de Ciudadanos no son los territorios, sino los afiliados. "Con un objetivo común, que es reconstruir el centro político en España", ha señalado.

La portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, que ha hecho declaraciones antes del encuentro pero no después, ha asegurado que Ciudadanos es un partido "democrático" y que "sigue adelante". A su juicio, lo importante es realizar los procedimientos de acuerdo con los Estatutos y, posteriormente, dejar que los afiliados decidan el rumbo que debe tomar Cs.

GARICANO: "VAMOS A SEGUIR EN EL CENTRO"

Sobre ese rumbo futuro, Garicano ha afirmado: "Estamos en el centro y vamos a seguir en el centro". Asimismo, ha agregado que Ciudadanos es un partido "muy unificado alrededor de una líder estupenda", Inés Arrimadas, y que es "más necesario que nunca" ante la "deriva" del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Con su apuesta por gobernar con Unidas Podemos y pactar con ERC, Sánchez "pone en riesgo todo lo que se ha construido en España en los últimos decenios", ha advertido el eurodiputado.

También el líder de Ciudadanos en Asturias y exvicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes, ha coincidido con sus compañeros en que Ciudadanos es "absolutamente imprescindible" y ha expresado su deseo de que el proceso de transición interno sirva para fortalecer y relanzar el proyecto y para hacer que el partido sea "útil a España".

Por último, la portavoz de la Gestora se ha mostrado convencida de que ese proceso va a ser "positivo, esperanzador, lleno de generosidad y racional", porque "el centro político es más necesario que nunca".