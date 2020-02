Carme Forcadell no ve imprescindible mediador y dudó si todos quieren diálogo

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado que no ve "imprescindible" la figura de mediador en la mesa de negociación entre los gobiernos y ha reconocido que dudó "de si todos querían diálogo o no".

En la primera entrevista que concede tras su primer permiso penitenciario, que fue hecha el pasado jueves en la prisión de Mas Enric de El Catllar (Tarragona) y reproducida, leída no grabada, hoy en el programa Vía Lliure de la emisora RAC-1, Forcadell ha confesado que se sintió "muy sola" cuando tuvo que leer la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.

"El 27 de octubre me sentí muy sola, pero también otros días. Se habrían podido hacer mejor muchas cosas", ha admitido Forcadell.

Sobre la mesa de diálogo entre los gobiernos, cuya primera reunión ha sido fijada para el próximo miércoles, Forcadell ha dicho: "Estaba desesperada con la convocatoria de la mesa de negociación entre Generalitat y Moncloa. Alguna vez he llegado a dudar de si todos querían diálogo o no".

"Cuando tú dices que quieres diálogo, no te dedicas a poner palos en las ruedas. Yo supongo que cada uno ha estado defendiendo su táctica", ha señalado Forcadell, que ha afirmado que no cree que "la figura del mediador que quiere Torra sea imprescindible. Un mediador existe cuando dos no quieren negociar".

Sobre los contenidos a negociar, la expresidenta del Parlament opina que "un referéndum de autodeterminación debería ser irrenunciable porque la mayoría de los catalanes están de acuerdo".

También cree que "el fin de la represión debe ser un tema clave" porque "mientras hablamos, se debate y se negocia, los fiscales van trabajando. Cuando no es en el Supremo, es en la Audiencia Nacional, en el Tribunal de Justicia de Cataluña, en el Tribunal de Cuentas o en la Junta electoral".

Respecto a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, Forcadell ha considerado que "se debería acelerar la convocatoria electoral. No se debería demorar mucho" y ha augurado que tras los resultados que se den en los comicios ve "muy difícil un pacto entre ERC, PSC y Comunes porque el PSC no deja de ser, para mucha gente, el partido del 155".