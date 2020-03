Carmen Calvo le pide que al PP que se comporte como una derecha democrática

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha instado este martes al PP a que se comporte como una "derecha democrática" y deje el "jaleo" y la "hiperventilación" sobre el conflicto catalán con los que se han situado "fuera de la centralidad política".

En respuesta a una pregunta de la senadora del PP Salomé Pradas sobre la mesa de diálogo con la Generalitat, en la sesión de control al Gobierno del Senado, ha acusado a los populares de usar Cataluña para esconder sus derrotas electorales y de dejar de ser un partido de Estado para dejarse "arrastrar por la ultraderecha".

Por eso, ha reclamado al PP que ayude en la resolución del conflicto catalán, para el que solo ve "una alternativa" que es la de "dialogar y sacar adelante un acuerdo".

Calvo ha destacado que el PP "prácticamente ha desaparecido" de Cataluña y también del País Vasco, por lo que no son el partido que pueda "garantizar la unidad territorial" del país, sino que "solo les interesa el jaleo e hiperventilar la política española".

Pradas ha preguntado sobre "los objetivos que persigue el Gobierno con la reunión mantenida con los partidos independentistas catalanes el pasado 26 de febrero", un "mal llamado diálogo" que es en realidad una "gran deslealtad" a España, ha recriminado.

La diputada popular ha afirmado que Sánchez solo busca con esta mesa de negociación garantizar su futuro en la Moncloa y para eso, dice, "se arrodilla" ante los separatistas catalanes, por lo que "pasará a la historia por ser el presidente de España que gobernó contra España".

Considera que el PSOE se ha "entregado a la causa secesionista catalana" al tiempo que ha entregado también España a los independentistas y se ha preguntado dónde queda el tiempo en el que los socialistas estaban "a lado del constitucionalismo" y del Estado junto con el PP.

Calvo ha replicado asegurando que el PSOE fue leal con el Gobierno del PP cuando había problemas de Estado y ha atribuido la situación actual en Cataluña a la "herencia recibida" por el "desastre, el desgobierno y la incapacidad de hacer política" de los populares.

Ha reclamado al PP que "no se dejen comer el terreno" por la ultraderecha y vuelvan a la centralidad. "No quieren tanto a España, quiéranla mejor", ha insistido, así como que los populares "no quieran tanto a Cataluña para esconder en una política de confrontación sus derrotas, una detrás de otra".