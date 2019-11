Carmen Calvo defiende que el PSOE es el único partido capaz de "garantizar la unidad de España"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este domingo que su formación es la única que puede "garantizar la unidad de España", y ha subrayado que apoyó al PP, cuando estaba al frente del Ejecutivo, en la gestión de la "crisis territorial en Catalunya".

Calvo ha atendido a los medios en Armilla (Granada), en presencia de la secretaria del PSOE de la localidad, Dolores Cañavate, y el candidato socialista al Congreso de los Diputados, José Antonio Montilla, junto con el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, quien ha aludido a la estrategia "negativa y destructiva" de aquellos que pretenden que "la gente no vaya a votar para conseguir una ventaja electoral", algo que es una actitud "democráticamente corrupta".

Y que creen que no tendrá efectos sobre el electorado, ya que, asegura Calvo, están "completamente entusiasmados del salto" que la formación va "a dar el día 10", mientras "los demás van a tener que reflexionar de lo que han hecho".

Según la vicepresidenta del Gobierno en funciones, el voto femenino va a tener mucho que ver en ese éxito, porque las mujeres no quieren que los partidos de la derecha cuestionen "ni uno solo de los objetivos" de las mujeres como "ciudadanas de esta democracia".

En ese contexto, ha reprochado al PP que recurriera el Real Decreto para seguir "avanzando en los permisos de paternidad y maternidad", y ha criticado que las mujeres hayan tenido que escuchar "cómo se niega hasta la violencia de género", lo cual es, en su opinión, "insultar" a quien ha tenido una familiar "asesinada".

Durante el acto, Calvo se ha referido también al bloqueo político en el que se encuentra sumida España. Ha asegurado que tras las elecciones del 28A, "nos han robado nuestra victoria, unos por irresponsabilidad y otros por no saber cuál es su sitio". Así se ha referido a Unidas Podemos que, a su juicio, representa, "la izquierda minoritaria".

Además, se ha referido también a los potenciales votantes y ha insistido en que "cualquier voto que no venga al PSOE, no se va a transformar en un Gobierno progresista", y, "por contra, alimentará a las derechas", que "ya no son una amenaza sino una realidad en algunos territorios".

"Vamos a hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores"

También este domingo, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha protagonizado otro acto en Vigo. Acompañada del alcalde de la ciudad y presidente de la FEMP, Abel Caballero; el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero; la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Olga Alonso; y el secretario general del PSOE en la provincia, David Regades, Lastra ha cargado contra la reforma laboral de Rajoy: "Lo que hacía era precarizar el trabajo y menguar los salarios".

La portavoz del PSOE en el Congreso ha recordado de nuevo que como consecuencia de esta reforma surgieron "los trabajadores pobres que no llegan a fin de mes". Por eso, ha insistido en que si gobiernan, la van a derogar y van a hacer "un nuevo Estatuto de los Trabajadores".

Lastra se ha referido también a las pensiones: "Sufristeis la dictadura del 0,25", ha dicho a los jubilados. Así, ha destacado que una delas medidas que van a llevar a cabo es la de "recuperar el Pacto de Toledo" y "blindar las pensiones".

"Ya está bien. Las clases medias y trabajadoras de este país no vamos a pagar ni un euro más de impuestos. Pero los que más tienen, que también son los que más ocultan, van a pagar más", ha adelantado.

Fuera del plano económico, la portavoz del PSOE en el Congreso ha remarcado el "riesgo" que supondrá para las mujeres si gobiernan PP, Ciudadanos y Vox, porque "niegan la violencia de género". También se ha referido a los homosexuales. Ha recordado que desde Vox dicen "que son enfermos y que necesitan terapia". "La única enfermedad que hay en este país es la homofobia. Y es contagiosa".

Además, también se ha referido al bloqueo político y ha criticado a Unidas Podemos: "Una fuerza que dice que es de izquierdas, pero que cada vez que puede, impide un gobierno de izquierdas en España".

"Nunca el PSOE en 140 años de historia impidió gobiernos progresistas. Y estos, en cinco años, van cuatro veces ya. Espero que no haya una quinta vez", ha añadido.

Asimismo, Lastra ha advertido del "retroceso" que suponen partidos como Vox para la democracia. En este sentido, ha recordado los años 30 en Alemania, cuando Hitler llegó al poder en este país: "Son unos que se presentan a unas elecciones, las ganan y luego convierten el país en un estado totalitario".