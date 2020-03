Carmen Calvo asegura que sus funciones en el Gobierno "no han cambiado nada"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este sábado en Ciudad Real que sus funciones al frente del Ejecutivo "no han cambiado nada, ni va a cambiar" y que va a seguir trabajando a las órdenes directas del presidente, Pedro Sánchez.

Calvo ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre si se sentía debilitada después del adelanto a este viernes de la reunión del Mesa de Coordinación del Pacto, tras una semana de discrepancias en el Gobierno de España entre PSOE y Podemos.

La vicepresidenta ha asegurado que sigue siendo la vicepresidenta primera del Gobierno con funciones "establecidas en una norma que no ha cambiado, ni va a cambiar, a las órdenes directas del presidente del Gobierno"; por lo que, ha afirmado, "no ha cambiado nada".

Y ha apuntado que, además, "por suerte" para ella, al margen de las instituciones, es militante de un partido que "trabaja también con el secretario general, que es el presidente del Gobierno".

Calvo también ha comentado que no cree que haya sido una semana más difícil que otra. "Lo que ocurre es que la novedad hace que salgan más noticias y más foco", ha proseguido, y ha recordado que ella ya ha vivido situaciones a lo largo de dos legislaturas en Andalucía y tres en el Gobierno de España "para sacar adelante proyectos".

Ha visto como "lógico" que "cada Ministerio, cada Consejería quiere sacar adelante sus asuntos, y a veces los asuntos son transversales y afectan a otros, algo que hay que vivirlo con la normalidad que corresponde" a su tarea de coordinación.

Ha reconocido que "el Guinness de coordinación no lo tiene éste gobierno, sino uno en el que había dos ministerios, o dos personas, que no se saludan ni en público. Si alguien quiere mirar a algún sitio, tiene que mirar a otro Gobierno no a éste", ha aclarado.

Sobre las diferencias entre los socios de Gobierno, ha creído que "son las normales" y ha advertido de que el jueves pasado se quedó en la mesa una ley importante de otro Ministerio "y no ha sido noticia".

"Llevo haciendo esto dos años, todas las semanas, y no era noticia porque nadie hablaba de esto hasta que el proyecto llegaba", ha argumentado Calvo antes de insistir en que "ahora, la novedad es que al ser dos partidos hay más focos".

"De lo que se trata es de sacar el acuerdo de Gobierno adelante, las leyes y los objetivos políticos, aquí lo que importan son los ciudadanos que están esperando de un Gobierno reformista que siga tomando decisiones", ha afirmado la vicepresidenta.

Y ha zanjado que esta semana ha sido muy importante porque "finalmente" ha salido adelante una ley para proteger la libertad sexual de las mujeres y sus garantías y una ley de Educación que "es fruto del trabajo de todos".