Carmena lamenta que el Gobierno de Sánchez no haya podido concluir la legislatura por la "normalidad democrática"

Así lo ha expuesto la alcaldesa después de visitar el centro de mayores Getrudis de La Fuente situado en el distrito Latina, tras anunciar Sánchez la fecha de elecciones generales alegando que no puede gobernar sin Presupuestos.

"Me parece muy importante la normalidad de los periodos lectivos de desarrollo en la democracia. Creo que no es bueno que se interrumpa un proceso cuando se está gestionando algo tan importante como los presupuestos. Todos debemos tender a que los periodos de Gobierno se completen, porque cuando no se completan se producen estructuras de anormalidad que no son positivas. Lamento que no haya podido concluir la legislatura por la normalidad democrática", ha sostenido Carmena.

No obstante, ha dado la bienvenida a las elecciones que "significan esa convalidación de las alternativas, la gestión actividades" que llevan a cabo "los responsables públicos".