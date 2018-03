Carmena pide a Interior una solución para los que llevan años en España y se ven abocados a la 'manta'

La edil ha recordado desde la Ermita de San Antonio de la Florida que el Ayuntamiento cuenta con programas destinados a estas personas, además de dos oficinas específicas de inmigración, pero siempre se dan de bruces con el mismo escollo, su estatus legal les impide acceder a un trabajo reglado.

"Vivimos en una sociedad sensible, solidaria, que no puede aceptar esta situación. Llevan años en España y no pueden trabajar. Me dirijo con todo mi calor al Ministerio del Interior para buscar una solución", ha manifestado.

La regidora ha expuesto que la situación de la inmigración sin papeles no sólo se da en Madrid sino que se produce en las principales ciudades del mundo. Deriva en una "enorme preocupación" que exige soluciones. Demanda para ellos que sean "ciudadanos de Madrid con todos los derechos".