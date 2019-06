Carmena cree que a Podemos "le dio miedo" la transversalidad y recomienda a Más Madrid estructuras frescas y distintas

La exalcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, cree que a Podemos "le dio miedo" la transversalidad que ella proponía y que eso no fue bueno, como se demostró con los resultados electorales del 26M. A Más Madrid le recomienda apostar por "estructuras frescas y distintas"

En una entrevista en ElDiario.es, recogida por Europa Press, Carmena reconoce que le sorprendió que "una izquierda joven, una izquierda nueva, no fuera enormemente receptiva a hacer una plataforma viva que recogiera lo mejor de todos los grupos políticos" porque "ese afán de volver a las formas tradicionales de los partidos es una equivocación".

Ella aboga por una renovación en las estructuras políticas y en la que resultan muy interesantes los modelos de la política municipal nuevos, "donde quepa mucha transversalidad, donde haya coincidencia en objetivos, pero desde muy diversos sectores". "Y eso es lo que pretendía hacer y de alguna manera a Podemos eso le dio miedo y no lo quiso apoyar y no fue bueno", ha lamentado.

Insiste en que ella planteó una estructura que no tuvo el consenso que pensaba. "¿Hubiera sido mejor que ni siquiera intentásemos esa estructura y habernos limitado a continuar teniendo una relación con unos partidos absolutamente desgastados, aunque fueran nuevos, ya envejecidos? Pues seguramente no", ha interpretado.

Considera que "lo importante es hacer algo bueno para el futuro. A lo mejor, aunque no sea de inmediato, lo bueno es intentar hacer estructuras de partido abiertas, plataformas municipales, disminuir la rigidez de los partidos, evitar al máximo esas estructuras que son absolutamente refractarias al desarrollo de la sociedad como son los partidos tradicionales".

"A lo mejor en este caso no ha sido lo mejor para esa continuidad que el equipo que yo dirigía necesitaba. Vale, pero probablemente a largo plazo sí va a ser bueno", ha puesto sobre la mesa.

Ella seguirá colaborando con Más Madrid en lo que la plataforma quiera llevar a cabo y en la medida que la puedan necesitar aunque subraya que está fuera de Más Madrid. Sí les recomienda que "no se dejen tentar por acabar siendo una estructura como las que ya han fracasado" y que vayan a "nuevas estructuras políticas más abiertas, más transversales, más frescas, más distintas, sobre todo, que se acoplen al mundo nuevo".

GOBIERNO DE LA NACIÓN

A Carmena le preocupa una repetición de las elecciones generales y recomienda a Pedro Sánchez (PSOE) y a Pablo Iglesias (Podemos) el empleo de una figura de mediación, que no sería ella.

"Pero cuando dos personas no tienen capacidad para entenderse y el que no se entiendan puede ser muy negativo para un colectivo o para la sociedad, en este caso para España, ¿por qué no recurrir a un mediador? Los mediadores ayudan", ha planteado. "Lo importante es que haya un acuerdo", ha insistido.