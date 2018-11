Carmena dice que los ediles que abandonan las primarias son "continuación del proyecto"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, calificó hoy de "decisión muy especial" la retirada de las primarias de Podemos de la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y otros cinco ediles del partido, y de quienes dijo que "forman parte de la continuación del proyecto".

"La verdad es que esa es una decisión muy especial de estos concejales, que además son estupendos, son unos concejales buenísimos a los que yo valoro muchísimo", declaró Carmena a medios españoles en Berlín.

Maestre y los concejales José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz decidieron finalmente abandonar el proceso de primarias abierto en la capital, con el que Podemos prevé sumarse a la candidatura de la exjueza para revalidar la Alcaldía, según confirmaron a Efe fuentes de ese partido en Madrid.

"Ellos, con el grupo político al que pertenecen, con su partido político han tenido yo creo que desencuentros en la manera de entender las primarias por parte de Podemos y han tomado esta decisión", constató la alcaldesa.

"Eso lo dejo en sus manos, cualquier decisión que tomen ellos, sea una o sea otra, pues yo la voy a valorar porque los valoro a ellos. Es decir, son unos concejales muy importantes que han desempeñado su trabajo muy bien y con los que yo me siento muy cómoda", indicó.

"Creo que forman parte de la continuación del proyecto", valoró Carmena, quien agregó que "mientras tanto la plataforma va dando sus pasos. y yo creo que dentro de una o dos semanas ya se presentará", declaró en alusión a la fórmula con la que buscará repetir en el cargo.

"La idea es que sea una plataforma que no sea de partidos políticos, que sí sea por supuesto con afiliaciones a los partidos políticos pero no un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con estas cosas, que yo creo que no son positivas, de las cuotas y digamos de los acuerdos internos de partidos", añadió.

Sobre la plataforma ciudadana la alcaldesa madrileña dijo que la compondrán "personas que están en sus profesiones y que están dispuestas en un momento determinado a estar cuatro o cinco años en política haciendo una labor solidaria que yo creo que es la que hay que hacer".

Carmena se encuentra en Berlín, donde participa hoy en un foro junto con los alcaldes de Berlín, Michael Müller, y de Londres, Sadiq Khan, sobre los "retos de las metrópolis europeas en tiempos de creciente populismo de derechas, del brexit, migración e integración".