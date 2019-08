Carmena dice que no sabe si aceptaría ser ministra de Justicia: Son rumores

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha asegurado este viernes que no sabe qué respondería si le ofreciesen ser ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez y ha considerado una "frivolidad" debatir de lo que son "rumores" porque si alguien quisiera hacer esa oferta, la haría.

"No lo sé. No son temas que se deban hablar en entrevistas públicas", ha asegurado en una entrevista con la Cadena Ser, al ser preguntada sobre qué respondería si se lo ofrecen.

Además, ha descartado que vaya a encabezar una hipotética candidatura a nivel nacional de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. "No, no hay nada de eso", ha apuntado Carmena, que cree que en los medios se generan noticias que "no tiene nada que ver con la realidad".

Carmena, que reivindica una jubilación activa, tiene como proyecto hacer una fundación que "trabaje para recuperar la ética en la política", que trabaje en eliminar los insultos en el debate político -crispan, duelen y obstaculizan el debate de ideas, ha defendido- así como combatir las "mentiras" en los discursos.

"El día de mañana tendremos que acostumbrarnos a que haya una oficinas de contraste y que los políticos tengan responsabilidad por mentir", ha agregado Carmena, que explica este órgano sería de "verificación" y "control" y no de censura.

La exjueza madrileña se ha referido además a la inmigración y al Open Arms, criticando las "mentiras" de Vox y ha señalado que somos "responsables" de los muertos en el Mediterráneo.

Carmena ha defendido que por "encima de todo" hay que garantizar el derecho a la vida y a la integridad y "salvarles" y ha abogado por crear un "cuerpo específico de salvamento europeo, no de cada uno, que tenga competencia para hacer el salvamento en cualquier de las aguas de los mares europeos".

Además, a juicio de la exregidora, no tiene "ninguna base" que la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señale persecución en su contra por ser mujer por la exigencia de explicaciones sobre el préstamo de una empresa pública a su padre. Para Carmena Ayuso debe despejar esas dudas y es "indiferente" que uno sea "hombre o mujer".