Carmena pide no confiarse y votar contra quienes quieren frenar al feminismo

La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena, ha pedido este sábado el voto para garantizar que no ganan quienes buscan atrasar al "feminismo", y ha señalado que no se pueden confiar con el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que señala que gobernarían junto al PSOE porque está "super ajustado".

La candidata de Más Madrid ha presentado este sábado sus propuestas en materia de feminismo y las de la lista de Íñigo Errejón a la Comunidad a la Comunidad de Madrid, defendidas por su número dos, Clara Serra, en un acto de mujeres en la plaza de Ópera.

En la segunda jornada de la campaña electoral del 26 de mayo, la regidora ha subrayado que no es "lo mismo votar a una mujer que a otra" y ha cargado, sin nombrarla, contra la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, Begoña Villacís, porque se dice "feminista" pero junto al PP ha llegado a un pacto con quienes quieren ralentizar un movimiento a su juicio "imparable".

"Si no se defiende al feminismo, si son capaces de aliarse en Andalucía con Vox, que son antifeminismo, no son feministas", ha exclamado Carmena ante varios centenares de personas entre quienes se encontraba, sentado junto a Errejón, el cineasta Pedro Almodóvar.

Y respecto a la posibilidad de que PP y Cs pacten con Vox ha dicho que "más importante de lo que se dice, es lo que se hace y ya han pactado en Andalucía".

"No nos podemos confiar", ha subrayado Carmena, que señala que la encuesta del CIS está "super ajustada": "por favor, que nadie diga que no vota porque todos son iguales, no somos iguales, se puede votar al progreso o contra el progreso o para retrasar el feminismo".

Carmena, que ve el feminismo como un movimiento "imparable" e "histórico" que no ha tenido "una gota de violencia", ha anunciado además una red de contactos para poner en común a los "superadultos", como ahora llama a propuesta de su compañera de candidatura Maysoun Dougas, a los mayores.