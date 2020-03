Carmena no está enferma y niega que haya necesitado respirador

Carmena ha dado cuenta de su estado de salud en las redes sociales después de que un usuario de Twitter, colgando una imagen de una furgoneta de la empresa Vital Aire en el barrio donde reside la exalcaldesa, sugiriera que la ayuda era para la que fuera regidora de Madrid, de 76 años.

Después de asegurar que no le conoce y que tampoco entiende los motivos para publicar esa "calumnia", Manuela Carmena ha asegurado que no está enferma. "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza", recrimina la que fuera primera edil madrileña.