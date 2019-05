Carmena intentará su investidura como alcaldesa aunque no ha llegado a pactos

La alcaldesa de Madrid en funciones y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, ha revelado este miércoles que intentará ser nombrada alcaldesa el próximo 15 de junio, en la constitución del Consistorio, pese a que ha admitido que "todavía" no se han desarrollado "los pactos" que le permitirían continuar.

En sus primeras declaraciones tras ganar el pasado domingo las elecciones con 19 ediles, un resultado sin embargo insuficiente para sumar únicamente con el PSOE (8), Carmena no ha respondido a las reiteradas preguntas de si intentará llegar a un acuerdo con Ciudadanos (11 ediles) para impedir un Gobierno de PP, Cs y Vox.

En declaraciones a los medios ha asegurado que intentará su investidura porque Más Madrid "es la candidatura que tiene mayor número de votos" y, en "caso de que no hubiera acuerdos" por parte de otras fuerzas, sería, como primera fuerza, la que dirigiría la Alcaldía.

Tras la colocación de una placa que recuerda en la calle Argensola al pintor Eduardo Arroyo (1937-2018) Carmena ha dicho estar "estupendamente" y al ser preguntada sobre si tiene alguna opción de repetir en el cargo ha subrayado que Más Madrid fue la candidatura "victoriosa".

"En este momento estamos en una situación en la que todavía no se ha desarrollado lo que pueden ser los pactos que puedan permitir o no que pueda seguir siendo alcaldesa", ha agregado Carmena que, sin embargo, no se ha referido a ninguna fuerza con la que negociar.

La exmagistrada ha dado las "gracias" a los madrileños por sus mensajes de cariño y de orgullo por "cómo está Madrid".

Tras conocer el resultado electoral del 26M Carmena anunció que no negociaría con Ciudadanos, aunque en las últimas horas pesos pesados de su equipo como Inés Sabanés han criticado que se "dé por hecho" el pacto de PP, Ciudadanos y Vox, y no se piense en otras alternativas, aludiendo al pacto entre liberales y verdes en Europa.

El bloque que forman el PP de José Luis Martínez-Almeida (15 ediles), Ciudadanos (11) y Vox (4) supera en dos concejales a la suma de Más Madrid y PSOE.

Y aunque la alcaldable del partido naranja, Begoña Villacís, ha dicho que no haría un cordón sanitario al PSOE, también ha señalado que el PP es su aliado natural, mientras que no está dispuesta a negociar con Vox.

Por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró este martes en Twitter que "en la Alcaldía, si no hay acuerdo gobierna la lista más votada" y advirtió que "Ciudadanos, con su negativa a plantearse un acuerdo, podría resucitar la carrera política de Carmena".

"¡Con lo que nos había costado a todos echarla!", agregó el dirigente de Vox en su mensaje.