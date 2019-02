Carmena cree que la izquierda habría resuelto mejor la situación del taxi

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que la problemática del sector del taxi se habría resuelto mejor si en la Comunidad de Madrid gobernase la izquierda en lugar del PP, que en su opinión ha tenido "un problema político importante en esta negociación con los taxistas".

"Me parece que hay ahí un problema político importante en esta negociación con los taxistas que estaba muy teñido de las distancias políticas que puede haber en este momento entre el Partido Popular y la Generalitat de Cataluña", dice la alcaldesa madrileña en una entrevista con EFE en referencia a las posturas divergentes que han mantenido las dos administraciones.

Mientras los taxistas catalanes suspendieron su huelga al haber logrado un acuerdo con la Generalitat para que los vehículos de transporte con conductor (VTC) tengan que ser solicitados con al menos 15 minutos de antelación, los madrileños deciden hoy en referéndum si la desconvocan sin haber logrado ningún acuerdo con el Gobierno regional tras dieciséis días de paros.

La regidora de la capital responde que sí cuando le preguntan si el conflicto se hubiese resuelto mejor con un gobierno de izquierdas y avisa de que las administraciones no pueden "mirar para otro lado" ante la competencia de las compañías de VTC.

"Hay una situación de irregularidad legal. No se cumplen las pautas establecidas en la ley del transporte -la proporción de 30 a uno que se hizo no se cumple- y eso crea una situación de desajuste legal en la que los taxistas tienen razón en hacer sus planteamientos", responde la alcaldesa.

El Ayuntamiento y la Comunidad propusieron la pasada semana que la regulación de las VTC se estableciese mediante la imposición de una "distancia mínima" en lugar de un tiempo mínimo, una propuesta que los taxistas rechazaron, tras lo cual el Consistorio ya no fue parte de la negociación.

"Me hubiera gustado que hubiéramos estado, creo que hubiera sido bueno que Comunidad y ayuntamiento nos hubiéramos reunido a la vez con los taxistas", sostiene la regidora madrileña, que, según asegura, convocó a los taxistas para decirles que "Madrid los necesita".

"El Ayuntamiento está dispuesto a escucharles y a buscar, en la medida de nuestras competencias, que depende de lo que decida la Comunidad cuáles sean, hacer lo posible para que pueda haber una buena compatibilidad entre el servicio público del taxi y los otros servicios que haya de movilidad en la ciudad", sostiene Carmena.

La alcaldesa rehuye posicionarse sobre cómo ha sido la gestión del presidente madrileño, Ángel Garrido, al frente del Gobierno regional, con quien tiene, según ha dicho, "muy buena relación personal".

"Me parece que es una persona con la que se puede discutir y se puede pactar, y lamento mucho que se marche. Me parece que la relación que he establecido con él me ha permitido muchas veces discrepar, como hemos discrepado en el tema de Madrid Central, pero siempre desde una actitud de escucha y colaboración institucional que yo le agradezco", ha ensalzado Carmena del presidente regional.