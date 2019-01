Carmena afea a la oposición no ir a la mesa de Madrid Central a la que no les invitó

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha reprochado este martes a la oposición municipal que no haya acudido a la comisión de seguimiento de Madrid Central a la que sin embargo no estaban invitados los grupos, y, tras descubrir su error, ha pedido disculpas a PP y a Ciudadanos.

"Me ha dicho Sabanés que no estaban ustedes invitados a la comisión de seguimiento, lo siento, no lo sabía, les pido disculpas y espero que en el futuro estén", ha asegurado Carmena en el pleno municipal, donde ha añadido que en muchas ocasiones no van a este tipo de mesas.

Antes, la alcaldesa había reprochado su ausencia. "¡Qué pena que no vengan ustedes a este tipo de comisiones!", ha dicho Carmena, en referencia a la mesa de evaluación de Madrid Central que tuvo lugar la pasada semana y en la que estuvieron presentes más de 62 organizaciones, entre ellas la plataforma de afectados.

La regidora ha comentado que si la oposición hubiese ido a esta reunión habría visto los datos y comprendería "la importancia" que tienen porque la puesta en marcha de esta zona de restricción al trafico conllevó un descenso del 30 % de la circulación en la Gran Vía y un 13 % en la calle San Bernardo, además de que "ha habido un gran incremento del comercio".

"Los datos son aplastantes", ha dicho la regidora, que defiende el "éxito" de la medida.

Tras escucha su reproche, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha criticado que Carmena les eche la bronca -"cómo no", ha exclamado- y ha explicado que el Gobierno municipales les negó "intervenir en este espacio".

Según Villacís, algunas cosas no funcionan en Madrid Central, porque la medida no ha permitido reducir la contaminación, al decretarse cada tres días el protocolo anticontaminación, ha generado "atasco constante" y no hay información a la ciudadanía.

"No nos ha invitado a la comisión, señora Carmena", ha exclamado por su parte el portavoz y candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, quien ha acusado al Gobierno de Ahora Madrid de "ocultar datos" sobre el tráfico en las calles frontera con Madrid Central y en la M-30 y considera la medida un fracaso.

EL PP ha asegurado además que Madrid Central ha provocado pérdidas en los comerciantes y ha acusado al Gobierno de Carmena de tergiversar los datos de un informe sobre transacciones comerciales del BBVA que señala un incremento del 8,8 % en el gasto navideño en Madrid Central, frente a un aumento del 3,3 % en el resto de la ciudad.