Carmena, orgullosa de tener 75 años: Es absurdo que se me tilde de senil

La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena, ha reivindicado este sábado sus 75 años y ante los 5.000 asistentes al Madrid Arena ha señalado que le parece "absurdo" que se le haya tildado de una "persona senil" solo por la edad que tiene.

Poco dada a los intercambios con la oposición, la candidata de Más Madrid ha elegido el acto central de su campaña para responder a las críticas en su contra de la diputada electa del PP Cayetana Álvarez de Toledo, "la marquesa", como se refiere a ella Íñigo Errejón, candidato a presidir la Comunidad de Madrid que de nuevo ha hecho tándem con la regidora en este mítin.

Levantando a todos los asistentes, que han ondeado como bufandas en un estadio de fútbol las banderolas con los rostros de ambos candidatos, las de los balcones, Carmena ha asegurado que está orgullosa de sus 75 años y de tener "la enorme dicha de vivir en un país en el que tenemos una seguridad social que garantiza y hace posible la vida".

"Los mayores somos superadultos, porque tenemos toda una mochila de sabiduría en nuestras espaldas", ha exclamado Carmena que cree que "quien plantee que no tienen sitio en el protagonismo de la ciudad" desaprovecha su "talento" y ha subrayado que Más Madrid está en contra del edadismo.

Además, Carmena ha citado los versos del poeta brasileño Mario Andrade para asegurar, entre otras cosas, que su tiempo es "escaso" y no tiene "tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido" y que quiere vivir junto a gente que se ría de sus errores y que "no se considera electa antes de hora".

"Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una", ha exclamado, poniendo fin a este acto de campaña en el que Más Madrid ha logrado reunir a 5.000 asistentes pero no ha logrado su objetivo de llenar con 6.500 personas el Madrid Arena, en un evento que marca el ecuador de la campaña ante las elecciones del 26 de mayo.