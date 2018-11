Carmena abre la posibilidad de concurrir a las municipales como partido instrumental

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, abre la posibilidad de concurrir a las elecciones de mayo de 2019 como partido instrumental por las "importantes dificultades políticas" que puede tener la agrupación de electores y defiende que "el equipo tiene que ser el que se ha consolidado y a partir de ahí, mejorarlo y hacerlo mucho más aglutinante".

En una entrevista en 'El País', recogida por Europa Press, Carmena subraya que cada candidato en la lista tendrá asignada una función, ya sea como edil de distrito o de área, porque es "una candidatura del gobierno municipal". En este punto cree que se reflexionó poco sobre esto en las anteriores municipales porque para el Ayuntamiento, a diferencia de lo que ocurre en la Asamblea y en el Congreso de los Diputados, "se elige, entre comillas, a unos ministros que van a ser los que van a ejecutar la política municipal".

"El alcalde no puede nombrar a un concejal de cultura que no sea un concejal. Con lo cual, hay que preparar el equipo ejecutivo porque es un equipo de acción, no es un equipo de debate. Es curioso el sistema municipal en el que la estructura parlamentaria es mínima y más bien un elemento de permanente control al ejecutivo. Lo esencial del Ayuntamiento es la acción", ha argumentado.

NORMAS PARA COMPAÑEROS QUE SE SINTIERON "INCÓMODOS"

Echando la vista atrás, reconoce que cuando llegó Ahora Madrid al Ayuntamiento era un equipo que no se conocía demasiado. "En el fondo no nos conocíamos. Hubo que hacer todo un proceso de acomodación del grupo y surgieron elementos muy aglutinantes pero también discrepantes. Luego hubo compañeros que se sintieron más incómodos y con los que hubo que establecer unas ciertas normas para regular el desacuerdo", ha declarado.

Carmena señala que se ha alejado de la creación de la plataforma Más Madrid, que arrancó oficialmente el pasado jueves, porque siendo alcaldesa debe dedicarse en exclusiva a gobernar. Participarán y participan en ella las personas interesadas en hacerlo con la intención de constituir una plataforma "lo más amplia posible, donde la gente que tenga interés en que continúe el Gobierno municipal se apunte".

Se financiará "por todos y cada uno de la plataforma. Cada persona tendrá que aportar dos euros, cuatro euros".