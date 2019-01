Carmena presume de evitar con la Delegación el "enorme atasco" de los taxistas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presumido hoy de haber evitado gracias a la colaboración con la Delegación del Gobierno "el enorme atasco" que podrían haber causado los taxistas ayer en el Paseo de la Castellana, de donde antes de las 7.00 horas la Policía Municipal había retirado 38 vehículos.

La regidora se ha pronunciado de este modo en su comparecencia en el pleno municipal, donde ha reivindicado el papel ejercido por el Ayuntamiento de Madrid para evitar la "conmoción" que está viviendo la capital con la huelga de los taxistas por el incumplimiento de la proporción de un vehículo de transporte con conductor (VTC) por cada 30 taxis.

Carmena ha lamentado que ninguno de los cuatro grupos políticos municipales -incluido el suyo- hayan presentado ninguna proposición encaminada a resolver este conflicto.

"Ningún vecino de Madrid entendería que aquí hoy no se haya hablado nada de este tema (...), lo único que he oído son reproches", se ha quejado la exjueza, que lamenta que en sus debates los partidos busquen la forma de "responsabilizar más a los otros" y defender a los suyos.

La exjueza ha defendido que, aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en la resolución del conflicto, ella siempre defendió que sí tenía "incumbencia", por lo que personalmente pidió a la Comunidad de Madrid trabajar de forma conjunta en una comisión mixta que preparó las primeras propuestas.

"A partir de ahí, creo que faltó mucha conversación por parte de la Comunidad de Madrid y los taxistas", ha indicado la alcaldesa, que espera que en los próximos días "se pueda salir de esta situación" con una nueva propuesta de negociación de los taxistas.

En ese sentido, ha reiterado que el Ayuntamiento hará "esfuerzos" y tendrá una "colaboración institucional" con la Comunidad de Madrid para lograr ese objetivo de salir de esta situación "que no es en absoluto deseable para una capital".

La alcaldesa también ha explicado a los ediles que, gracias a la colaboración entre la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Policía Municipal se evitó "lo que podría haber sido el enorme atasco" ya que este lunes se logró desalojarlos del Paseo de la Castellana y conseguir así deshacer el caos circulatorio que pretendían.

Por su parte, la portavoz socialista Purificación Causapié ha defendido que la competencia para regular las VTC es autonómica, pero tras la mesa técnica propuesta por Carmena, que a día de hoy no continúa, se ha preguntado "para qué" el Ayuntamiento de Madrid ha entrado en el debate.

A Causapié le "preocupa" que el resultado del conflicto "no permita la convivencia entre VTC y taxi" y se vaya a un "modelo que quita del medio todo un sector, en este caso las VTC, o que liberalice todo el sector".

Por su parte, Begoña Villacís ha asegurado no saber bien qué papel ha jugado Carmena en el conflicto del taxi y le ha acusado de permitir que Ifema se congestionase. "Que diga que lo de la Castellana es su mérito... No, no, es su trabajo", le ha dicho a la alcaldesa la portavoz de Ciudadanos.

El portavoz y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a Carmena de arrogarse "como mérito su obligación", que se pueda circular, y de retirarse del conflicto cuando la mediación "no le sale bien", pues la mesa técnica junto a la Comunidad de Madrid no ha seguido trabajando después de que los taxistas rechazasen la propuesta de limitar los VTC restringiendo por distancia su contratación.