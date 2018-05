Carmena no se pronuncia sobre si repetirá en 2019 y cree que la buena política es "el trabajo del día a día"

En la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras la recepción que ha tenido lugar por el Dos de Mayo, la primera edil ha sostenido que comunicará su decisión de presentarse de nuevo al Ayuntamiento de Madrid "cuando la tome".

"Cuando los vecinos eligen a sus autoridades no quieren que estén mirando los resultados de las encuestas, sino para resolver problemas y eso es lo que me importa", ha indicado para continuación incidir en que ahora no le interesan "candidaturas, elecciones ni prospecciones". La alcaldesa lo que quiere hacer es "trabajar por le Ayuntamiento de Madrid".

En cuanto a la posible propuesta que el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, le habría hecho para que liderará la candidatura socialista el próximo año, Carmena ha sostenido que eso fue "una nube de verano en primavera". "No tiene nada que ver con la realidad", ha apostillado.