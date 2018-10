Carmena evita pronunciarse sobre Cataluña y Franco: "No soy comentarista"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha rechazado hoy pronunciarse sobre la voluntad de los familiares del dictador Francisco Franco de enterrarlo en La Almudena y sobre la situación actual de Cataluña porque, ha dicho, no es "comentarista de ninguna tertulia".

"Soy alcaldesa de Madrid y no comentarista de ninguna tertulia política y por tanto tengo por costumbre no hablar de temas que no tengan que ver con la ciudad de Madrid", ha respondido la alcaldesa a los periodistas que le han preguntado por estos dos asuntos en la rueda de prensa de presentación de la programación del Circo Price.

Carmena ha precisado que ella no se pronuncia sobre esos debates porque "para eso están los politólogos y los tertulianos".