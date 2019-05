Carmena no culpa a nadie de la derrota, se reafirma en que renunciará al acta y descarta acuerdo alguno con Cs

La candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital, Manuela Carmena, no culpa a nadie de no poder revalidar la Alcaldía, apunta a "cuestiones de política general" como las determinantes del resultado, se reafirma en que renunciará al acta al constituirse la nueva Corporación y descarta acuerdo alguno con Cs.

Carmena ha comparecido ante la prensa pasadas las 00.20 horas y ha admitido preguntas. Lo ha hecho con gran parte de su equipo y con su compañero de cartel, Íñigo Errejón, con semblante serio. Las concejalas Rita Maestre y Esther Gómez no han podido evitar las lágrimas. Manuela Carmena ha destacado que seguirá de alcaldesa en funciones hasta que se constituya la nueva Corporación, cuando dejará el acta. "Entonces renunciaré", ha puntualizado.

Preguntada por Madrid en Pie, Carmena ha contestado que no les culpa. "No culpo a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones. Quien haya generado una candidatura habrá valorado las consecuencias de los resultados a obtener. Puede ser que haya tenido incidencia pero hablamos de democracia", ha analizado. Ha rematado diciendo que "para Madrid en Pie era muy importante presentarse como candidatura alternativa y estaban en todo su derecho". "Ahora ellos valorarán la incidencia de este resultado", ha apostillado.

Comenzaba la hoy alcaldesa en funciones destacando que Más Madrid ha ganado las elecciones con cerca de 500.000 votos, algo por lo que se sienten "satisfechos". "Pero sabemos que no vamos a poder gobernar y que no voy a seguir siendo alcaldesa. Son unos resultados que no son lo que queríamos. Esa diferencia que se preveía ha sido determinante", ha declarado, en una manifestación pública en la que no ha olvidado agradecer el seguimiento y el apoyo recibido ni felicitar a su equipo.

Está segura de que Madrid "seguirá siendo una ciudad progresista, abierta, solidaria, participativa y creativa", unas palabras que han sido rotas por los aplausos. En el turno de preguntas ha contestado que Madrid Central no cree que haya sido una de las razones del resultado sino "más cuestiones de política general".