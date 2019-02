Carmena apoya reconocer a Guaidó siempre sin legitimar la violencia

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, apoya que España y otros países con "clara visión democrática" reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero advierte de que ello no debe legitimar el uso de la violencia o generar daño a la sociedad civil.

"Cuando tantas cancillerías europeas y de países tan importantes y con una clara visión democrática como Canadá, Alemania o Francia están diciendo que es conveniente que se hiciera el reconocimiento de este presidente interino, tendrán base para hacerlo", asegura la regidora madrileña en una entrevista con Efe.

Pero añade la exjueza acto seguido: "Me parece bien que se haga, pero siempre en el marco de que ese reconocimiento nunca pueda significar el que pueda haber una utilización de la violencia o una utilización de perjuicio para la sociedad civil".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer su reconocimiento a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela y reclamó la celebración cuanto antes de elecciones presidenciales en ese país que sean "libres, con garantías y sin exclusiones".

"No puede haber situaciones de bloqueo económico que agraven todavía más la situación de los ciudadanos. No puede haber ninguna situación que pueda generar estallidos de violencia. Hay que tener paciencia, habrá que escuchar a esa persona y a la otra, pero siempre con procesos en los que el objetivo fundamental es que no haya violencia ni sufrimiento para la sociedad civil", ha pedido la alcaldesa.

Manuela Carmena recuerda además que en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) han sido "conscientes de que la situación de Venezuela era inaceptable" y que "se estaban vulnerando las normas de la democracia".

"En el marco de la UCCI hicimos varias declaraciones diciendo que era inaceptable que el alcalde de Caracas hubiera sufrido actitudes de apartamiento puramente por política, por ideología. Es inaceptable, la estructura de la democracia es aceptarnos cada uno con nuestras ideas", comenta la regidora, que insiste en la necesidad de diálogo para resolver la situación de Venezuela.