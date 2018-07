Carmena dice que tiene buena relación con Tiriac y confía en que el Open siga

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy que tiene "muy buenas relaciones" con Ion Tiriac, dueño del Open de Tenis, pese a que la regidora afirmase que "igual no maneja el castellano" a raíz de las críticas de este empresario, además ha reiterado que quiere que la capital mantenga el torneo.

Preguntada en la comisión municipal de Cultura y Deportes sobre qué había querido decir con estas declaraciones, Carmena ha asegurado dicho que: "Justo lo que dice la expresión, yo creo que clara".

"He dicho lo que he dicho, he dicho lo que quería decir nada más", ha añadido en respuesta a la concejal del PP Isabel Rosell quien se ha visto sorprendida por un sentido del humor que a juicio de la concejal "no caracteriza" a la regidora.

"Las relaciones que he tenido siempre con el señor Tiriac han sido siempre tan cordiales que me sorprendió tanto el titular de prensa (en el que Tiriac aseguraba que la alcaldesa le había faltado al respeto) que preferí entender que había habido una dificultad en el uso del lenguaje", ha explicado Carmena.

La alcaldesa de la capital española ha reiterado que quiere que Open continúe "en las mejores condiciones para el Ayuntamiento"; "Lo dije así y se lo diré a él (Tiriac), con el que tengo muy buenas relaciones", ha añadido.

Según Rosell "no necesita nadie dominar la lengua de Cervantes" para conocer el "conflicto de intereses" que el Open genera en el seno de Ahora Madrid y ha acusado a Carmena de negociar el nuevo convenio en una mesa con el resto de los grupos para diluir su responsabilidad.

La alcaldesa ha negado este extremo y ha subrayado la importancia de que el Pleno debata convenios y contratos que duran varias décadas, al contrario de lo que ocurría bajo los gobiernos del PP.

Además, Rosell, quien ha denunciado que Carmena pidió retirar este punto del orden del día al entender que aludía a cuestiones personales, ha asegurado asimismo que Tiriac ha tenido motivos para "ofenderse" puesto que dos ediles de Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, denunciaron el convenio del Open ante la Fiscalía, una querella que según la concejal fue "falsa" y que resultó archivada.

El PP ha denunciado que no había recibido la nueva oferta de Tiriac, que los grupos debatirán en una reunión convocada a las 13.00 del próximo lunes, y ha amenazado con abandonar la mesa, aunque posteriormente Rosell ha explicado que sí obraba en poder del PP este documento aunque no se lo habían comunicado.

Por su parte, la edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha defendido que la intención de que el Open de Madrid continúe es común a todos los grupos pero ha añadido que "desear no es suficiente, hay que actuar".

Por su parte el director general de Deportes, Francisco Javier Odriozola, se ha mostrado sorprendido porque los grupos, que participan en la negociación en "igualdad absoluta de condiciones" se "empeñen en llevar el debate a los medios de comunicación" en un momento en el que, a su juicio, es más aconsejable la "discreción".