Carmena reprocha a Interior la tardanza en tramitar las peticiones de asilo

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reprochado hoy al Ministerio del Interior su tardanza en dar cita a los cientos de personas demandantes de asilo de las que se ocupa el Consistorio porque el Ministerio "no se hace cargo de ellos".

Carmena ha expresado esta queja en declaraciones a los periodistas durante su visita al Centro de Día Acogida de Emergencia para personas sin hogar Pinar de San José, que el Ayuntamiento ha adaptado para familias demandantes de asilo a las que el Gobierno central no ha dado cita en algunos casos hasta noviembre.

"El Ministerio del Interior no se hace cargo de ellos y, aunque a nosotros no nos corresponde, el Ayuntamiento no va a dejar a nadie en la calle", ha dicho la alcaldesa, que se las ha "ingeniado" para convertir en centros de acogida dos albergues -uno en Pinar de San José, en Carabanchel, y otro en Vallecas- que hasta ahora cerraban cuando acaba la Campaña del Frío.

Las plazas en el centro de acogida de Vallecas serán ocupadas por hombres y el centro de Pinar de San José será destinado al alojamiento, el acompañamiento socioeducativo y el apoyo para la integración social de familias y mujeres en situación de emergencia con más de 150 plazas.

En referencia a los demandantes de asilo, la alcaldesa ha dicho que la tardanza en ser considerados refugiados va a obligar al Consistorio a "hacer todo lo posible para dar a este espacio el aspecto más cercano a un hogar" y además a escolarizar a los niños.

"Tendremos que estudiar, si no nos corresponde hacernos cargo, buscar la manera de poder recibir la indemnización correspondiente", ha dicho la alcaldesa en referencia a los gastos del Ayuntamiento en la atención de estas personas.

El Ayuntamiento negocia sobre este asunto con el Ministerio del Interior. "No hemos encontrado una respuesta, la esperamos con urgencia", se ha quejado la alcaldesa.

La disyuntiva estriba, según ha precisado la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en que el Gobierno Central no contabiliza como refugiadas a las personas pendientes de tener una cita para tramitar el asilo, que esperan en ocasiones 8 o 9 meses, mientras que el Ayuntamiento entiende que sí lo son.

"Antes las citas las daban en una semana", se ha quejado Marta Higueras, que ha denunciado que mientras se resuelve su situación centenares de personas "están en el limbo".