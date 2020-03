Carrizosa (Cs) advierte a los vascos de que el nacionalismo "empobrece y nunca se va a dar por saciado"

El presidente del grupo Cs en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha advertido a los vascos de que el nacionalismo "empobrece y nunca se va a dar por saciado", ya que "siempre quiere más". Asimismo, ha defendido que ser vasco, como ser catalán, es "tener una comunidad de afectos, pero no es querer poner el pie en el cuello de quien no piense igual que tú".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha presentado este sábado en Santurtzi la candidatura de Carlos Iturgaiz a la Lehendakaritza. La cita ha contado además con la intervención del número dos de la lista PP+Cs por Vizcaya y presidente de la formación naranja en Euskadi, Luis Gordillo, así como del presidente del grupo Cs en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa.

En su intervención, Carrizosa ha señalado que es "un honor y un orgullo estar con tantas personas del PP vasco" y ha tenido un recuerdo "a los referentes" que representan Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, María San Gil y Carlos Iturgaiz. "En el PP vasco durante muchos años habéis sido ejemplo de heroicidad y valentía", ha añadido.

El dirigente de la formación naranja ha establecido un paralelismo entre la situación de Cataluña y Euskadi, y ha advertido de que, junto a un PSC que "se fue escorando", los nacionalistas catalanes de Convergencia "ocultaron su mala gestión y todo eclosionó en el 'procés' de independencia", que ha provocado que la sociedad y la política en Cataluña se hayan "envenenado y empobrecido".

"Esta experiencia muestra cómo el nacionalismo nunca se va a dar por saciado. El PNV habla de preparar otro Estatuto mientras el Partido Socialista está encantado de pactar con ellos. Mucho cuidado, no dejéis que el nacionalismo y el populismo os empobrezcan. No tengáis por moderados a quienes no lo son", ha advertido.

Tras denunciar "la faz más cruel y mafiosa del nacionalismo radical" que se sufrió en Euskadi con ETA, ha alertado de que, aunque se pueda pensar que "ahora es muy distinto, las finalidades del nacionalismo acaban empobreciendo a las sociedades". "El nacionalismo nunca es tan moderado como aparenta y siempre quiere más", ha añadido.

Por contra, ha defendido que con el acuerdo electoral alcanzado por PP y Cs se manda a la sociedad "un mensaje claro de moderación y sensatez". "Nosotros no hablamos de la nación como fin último de la vida de las personas. Ser vasco es como ser catalán, tener una comunidad de afectos, pero no es querer poner el pie en el cuello de quien no piense igual que tú", ha valorado.

En este contexto, ha defendido que "todos somos españoles y tenemos un proyecto de España fuerte y unida, en una Europa fuerte y unida" y se ha mostrado confiado en que, cuando los constitucionalistas salen "a la calle", triunfa "la sensatez".

Carrizosa ha criticado también la mala gestión del nacionalismo en Euskadi y Cataluña y se ha preguntado "qué dirían" si lo acontecido en el vertedero de Zaldibar hubiera sido gestionado por el Estado. "Ese supremacismo de que los nacionalistas son mejores... en Cataluña lo que han sido es mejores robando", ha acusado.

Por último, ha criticado al "inefable" presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pacta con ERC y EH Bildu para "mantenerse en La Moncloa", pese a que el PSOE "debería entender que no se puede pactar con el nacionalismo y el populismo".

A su entender, el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos "hace aguas" debido a que "cuando alguien va con populistas acaba haciendo cosas populistas". "Quien con populistas y con nacionalistas se acuesta mojado se levanta... Sánchez ha sido marioneta de Torra y Puigdemont y en Euskadi va a ser marioneta de PNV y Bildu", ha concluido.

LUIS GORDILLO

Por su parte, el número dos de la lista PP+Cs por Vizcaya y líder de la formación naranja en Euskadi, Luis Gordillo, ha señalado que el candidato a lehendakari, Carlos Iturgaiz, es "un tipo valiente y leal, con experiencia en frenar los pies al nacionalismo".

"PP y CS hemos escuchado a los constitucionalistas y hemos decidido arriesgarnos y ser poderosos. Hacer un proyecto que sume, multiplique y se enfrente a las mentiras del nacionalismo", ha valorado.

De este modo, ha apostado por un Ejecutivo Vasco que "gobierne para todos" y "vaya más allá de lo identitario", ya que aunque los nacionalistas "intentan poner líneas divisorias, ser vasco es vivir y trabajar aquí".

"Los nacionalistas han dejado abandonados a millones de personas que nos sentimos vascos, españoles y europeos y por eso hemos pensado que era la hora de mandar y recuperar el mensaje constitucional", ha finalizado.