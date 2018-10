Carrizosa (Cs) ve "inútil" el Debate de Política General con la crisis JxCat-ERC

En su intervención durante el pleno del Parlament, ha sostenido que "no es el Debate de Política General normal en un parlamento normal" y ha tachado de vergüenza que, hasta pocos minutos antes de comenzar el pleno, no se sabía si se iba a celebrar.

"Este Debate de Política General, si tiene algún sentido, es para poner de manifiesto que ustedes asuman su derrota y empiecen a gestionarla. No han sabido llegar al final del camino unidos", ha dicho.

Carrizosa también ha acusado a JxCat y ERC de haber cerrado el Parlament y de que "cuando lo abren hacen el ridículo y vergüenza".

Por eso, ha reclamado que "dejen de mentir, de provocar vergüenza y de hacer el ridículo", y que el Govern comience a trabajar por que la escuela catalana no adoctrine, que la acción exterior de la Generalitat no critique a España y que la Conselleria de Justicia no dé un trato favorable a los presos soberanistas, según él.