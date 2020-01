Carrizosa avisa de que usarán "cualquier vía jurídica" si Torra participa en el pleno al no reconocerle como presidente

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha avisado este martes de que utilizarán "cualquier vía jurídica" si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, participa en el pleno previsto para este miércoles, ya que consideran que ya está inhabilitado y no lo reconocen como presidente.

"Haremos uso de las vías jurídicas que hagan falta contra todos aquellos que intenten imponer una decisión a las bravas y que no respeten lo que dicen las leyes, el Supremo y la Junta Electoral", ha afirmado en rueda de prensa.

Carrizosa ha explicado que, si Torra está en el pleno, pedirá al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que cumpla la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que inhabilita al jefe del Ejecutivo: "Si no, entenderemos que Torrent está cometiendo un delito de desobediencia".

Por eso, considera que Torrent deberá decir qué quórum tiene el pleno en ese momento y quién es diputado, y no ha querido avanzar qué medidas emprenderán si el presidente de la Cámara sigue manteniendo a Torra como diputado: "No queremos avanzar las consecuencias concretas pero Cs siempre estará exigente para que no se vulneren los derechos de la Cámara ni se vulneren las leyes".

Al ser preguntado si Cs participará en la sesión de control a Torra, el dirigente naranja ha defendido que no debería producirse esta sesión y que, en cualquier caso, será "una conversación con Torra o cualquier otra cosa", pero que no se debe considerar como sesión de control al presidente de la Generalitat.

COMPARECENCIA DE LOS PRESOS

Sobre la comparecencia de los exconsellers encarcelados en la comisión de investigación del 155 de la semana que viene, ha criticado que la Conselleria de Justicia de la Generalitat autorizara esta comparecencia: "No nos parece normal que aquellas personas que atentaron contra el Parlament, el Estatut y la Constitución vengan aquí a hacer apología de aquellos delitos que cometieron".

Sin embargo, ha asegurado que Cs se hará escuchar en estas comparecencias para "que Junqueras tenga que escuchar aquello que el presidente Sánchez no le dice respecto a lo que hizo los días 6 y 7 de septiembre" de 2017.

"Representamos al primer partido de Cataluña y, por tanto, nuestra voz se oirá el día 28", ha subrayado, aunque no ha aclarado cómo lo harán, ya que Cs no participa en esta comisión y ha dicho que todavía no han decidido qué formato utilizarán.