La Casa Blanca dice que "todavía" hay un riesgo de injerencia rusa en EE.UU.

La Casa Blanca aseguró que "todavía" hay un riesgo de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, y aseguró que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no se refería a ese tema cuando respondió hoy a la pregunta de una periodista.

"Creemos que todavía existe la amenaza, y por eso estamos tomando medidas" ante ello, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una conferencia de prensa.

Durante una reunión con su gabinete, Trump respondió hoy que "no" a la pregunta de una periodista sobre si cree que Rusia sigue intentando injerir en el sistema político estadounidense.

No obstante, Sanders aseguró que había hablado con Trump y que el "no" del presidente no era una respuesta a esa pregunta.

"He hablado con el presidente, no estaba respondiendo a esa pregunta, estaba diciendo que no iba a contestar más preguntas", afirmó Sanders.

La portavoz insistió en que Trump y su equipo están "trabajando muy duro" y tomando "medidas audaces" para asegurarse de que Rusia no interfiere en ningún otro proceso electoral en Estados Unidos.

"Como ahora mismo no hay elecciones, no (sabemos de amenazas) específicas, pero ciertamente estamos tomando medidas para asegurarnos de que no pueden volverlo a hacer", afirmó.

Muchos miembros del Congreso están preocupados por la posible injerencia rusa en las elecciones legislativas del próximo noviembre en EE.UU., y el director de la inteligencia estadounidense, Dan Coats, aseguró el lunes que Rusia mantiene "esfuerzos aún activos y generalizados para socavar la democracia" del país.

Sanders también cuestionó la idea de que Trump suele ser amigable con Putin, al asegurar que "sí ha denunciado" algunos de sus comportamientos, pero insistió en que es "bueno" que ambos se lleven bien, y que su objetivo es "crear un mundo más estable y pacífico".

Preguntada por qué Trump tardó un día entero en corregir sus declaraciones en Helsinki, donde había dicho que no creía que Rusia fuera el país que interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016, Sanders aseguró que el presidente aprovechó "la primera ocasión que tuvo en un acto público".