Casado presenta a Ayuso y Almeida, tándem electoral en Madrid, como dos "pata negra" para defender las esencias del PP

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha presentado este domingo su tique electoral en Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad y José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento, como dos "pata negra" para defender las "esencias" y las "ideas de siempre" del Partido Popular. Además, ha señalado que vienen de la "escuela del pico y pala" de Esperanza Aguirre.

"Vamos a decir las cosas muy claras. Seguimos en el mismo sitio de siempre, ocupar el centro no es moverse de sitio", ha proclamado Casado en el acto organizado en el Teatro Goya del distrito madrileño de Latina para lanzar a sus dos 'número uno' a los comicios del 26 de mayo de 2019, en el que ha participado también el presidente del partido en Madrid y presidente del Senado, Pío García-Escudero.

De hecho, ha puesto en valor las recomendaciones de García-Escudero. "Gracias Pío porque hemos coincido. La misma propuesta que tú me hiciste es la que yo tenía, la propuesta de futuro, de garantía, de ilusión, de conectar con la sociedad, de estar orgullos de Madrid, del pasado pero también de los que vienen por delante. La propuesta de la esencia, de los pata negra del partido", ha afirmado Casado.

En el acto estaban presentes, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, el presidente de la fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, y el actual presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que ha recibido una ovación de los asistentes y palabras de elogio de los cuatro oradores.

De hecho, Casado ha afirmado que Garrido seguirá a su lado porque no están "tan sobrados de talento para saber que este partido, que está llamado a reconstruir España, necesita a los mejores". "Y tú eres uno de ellos. Gracias Ángel", ha espetado al presidente madrileño, visiblemente emocionado.

También García-Escudero, Díaz Ayuso y Almeida han tenido palabras de elogio para Garrido, quien había expresado estos meses su deseo de encabezar la lista a la Comunidad . Sin embargo, a su llegada al acto ha querido lanzar públicamente un mensaje de apoyo a los dos candidatos, al tiempo que ha defendido su "moderada" forma de gestionar. "No me voy a afilar el colmillo a estas alturas", ha aseverado.

ORIGEN DE LOS CANDIDATOS JUNTO A AGUIRRE

Casado ha defendido el PP de "siempre" y ha recordado el origen de los candidatos junto a Esperanza Aguirre. "Venís de la escuela del pico y pala, de dejarse la piel, la escuela de reivindicar los principios querida Esperanza, la escuela de tener ideales que sean los raíles para tener vagones que sean programas y fichar a los mejores para llevar esa maquinaria para adelante", ha manifestado.

El líder de los 'populares' ha señalado que sus candidatos quieren continuar la labor de José María Álvarez del Manzado, Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. "Y José Luis, tú y yo sabemos que vas a ser alcalde", ha dicho a su candidato a la Alcaldía. Y lo mismo ha dicho de Ayuso, que recibe "un gran legado" en un momento en que Madrid "tiene que competir en una nueva revolución digital".

PRESENTAR EN LA CONVENCIÓN SUS IDEAS "DE SIEMPRE"

Con Vox y Cs pisando los talones al PP en las encuestas, Casado ha defendido la forma de gestionar del PP frente a la "izquierda trasnochada" de "gobiernos populistas municipales". "Sabéis que podéis ser el centro de una nueva forma de hacer política", ha dicho a sus candidatos, cosechando una ovación.

En este sentido, ha afirmado que en la convención nacional que la formación celebra el próximo fin de semana presentarán sus "ideas", que "son las de siempre", las de la libertad, la defensa de la propiedad privada, el libre mercado o la defensa de la unidad de España. Ahora, ha proseguido, se trata de "enamorar a la gente" ante los comicios de mayo presentando su "contrato electoral" como una "alianza" con cada votante. "Comprometámonos a devolver la ilusión a un país que ya no puede más", ha proclamado.

Además, ha denunciado los pactos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los independentistas y ha defendido la "España de los balcones". "Esa España de los balcones nos dio la mano firme y tenemos que decirle que hemos llegado para quedarnos, que seguimos siendo los de siempre", ha añadido, para agregar que otros partidos "van cambiando dependiendo de la demoscopia", en alusión a Cs.

"OCUPAR EL CENTRO NO ES MOVERSE DE SITIO"

Una vez más, ha señalado que "ocupar el centro" político es "no moverse de sitio", ya que tienen un árbol con raíces "largas" y una "copa amplia" que permite aumentar su base electoral. "Vamos a decir las cosas muy claras. Seguimos en el mismo sitio de siempre", ha declarado el presidente de los 'populares'.

Además, ha asegurado que ahora que reivindican sus políticas, la izquierda no les puede "dar lecciones". "Qué lecciones nos va a dar la izquierda colectivista de lo que es apoyo, respeto y autonomía para todas las mujeres en igualdad de condiciones en España", se ha preguntado, ante las críticas de PSOE y Podemos por el pacto con Vox tras las exigencias de esta formación para derogar la Ley contra la Violencia de Género.

En este punto, ha señalado que "lo que ha pasado en Andalucía es lo que va a pasar en muchos sitios". De hecho, fuentes de la dirección nacional del partido apuntan a que ese acuerdo con Vox y Ciudadanos para investir a Juanma Moreno presidente podría repetirse en plazas como Madrid o Valencia. "Hemos conseguido poner de acuerdo a una mayoría suficiente para un cambio histórico y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha proclamado.

ALMEIDA Y AYUSO: "NO OS VAMOS A FALLAR"

En materia económica, ha apostado por reducir los impuestos frente a esos gobiernos que creen que "hay que exprimir a la España productiva". Dicho esto, ha pedido a los suyos volcarse en la campaña electoral porque Madrid se convierte "una vez más en mascarón de proa frente a las malas políticas de la izquierda". "Isabel, José Luis vais a ganar, vamos a gobernar. Lo merece Madrid y lo merece España", ha concluido.

En sus discursos, tanto Martínez-Almeida como Díaz Ayuso han asegurado delante de Casado que van a ganar en mayo para llevar después al PP al Palacio de la Moncloa. "No te voy a fallar. Me dijiste (Casado) que iba a ser el próximo alcalde y no os voy a defraudar. Lo voy a conseguir", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de los militantes del PP. Lo mismo ha dicho después la candidata del PP de Madrid: "No os voy a fallar".