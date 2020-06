Casado dice a las CCAA que es necesario "empezar hablar de lo de todos" sin dejar de reivindicar lo propio

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado a las comunidades autónomas que empiecen a "hablar de lo de todos" de cara a la salida de la crisis causada por el coronavirus, y ha asegurado que ello no significa dejar de reivindicar lo propio sino pensar en lo común. A su entender, es el momento de "la grandeza" y hay que hacer de esta "tragedia" el inicio de "la mejor España posible" y no "una nueva oportunidad para quienes pretenden destruirla".

En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, en la que participan todos los presidentes de gobierno autonómicos y líderes territoriales del partido, Casado ha explicado que existen "graves deficiencias institucionales" que requieren una reflexión que no se está haciendo. A su entender, esto es poner las diferencias "a la altura de los tiempos y de los riesgos".

"Esto no es poner en cuestión ningún principio esencial de la Constitución, de solidaridad, unidad, autonomía. No pido que dejemos de hablar de cada uno, lo que pido es que de una vez empecemos a hablar de lo de todos", ha reivindicado, para añadir que las disputas, "que son legítimas, tengan lugar en un país con empleo, crece y progresa y no en un país con paro o estancado.

En este sentido, Casado ha afirmado que es el momento de "la grandeza" y hay que hacer de esta "tragedia" el inicio de "la mejor España posible" y no "una nueva oportunidad para quienes pretenden destruirla".

EL FONDO DE 16.000 MILLONES

Casado ha lanzado este mensaje en medio del debate entre autonomías por el reparto de los fondos que va a distribuir el Gobierno para ayudarlas a superar la crisis del coronavirus, y de que cada una asuma las competencias para dirigir la desescalada en sus propio territorio.

Con respecto a esos fondos de 16.000 millones, ha dicho que la cifra está alejada de los 240.000 millones que movilizó el Gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis económica de 2008 para las autonomías (en forma de créditos, en aquel caso) y que a su juicio permitieron "sanear" las cuentas territoriales.

"Que no engañen con las cifras, los 16.000 millones que prometen repartir de forma discrecional se quedan muy lejos de los 240.000 millones de euros que el Gobierno del PP lanzó con el plan de proveedores", ha abundado, justo un día después de que varios presidentes autonómicos expresaran su malestar por el cambio de criterio para repartir ese fondo de 16.000 millones, que tendrá ahora más en cuenta el peso poblacional.

Casado ha subrayado que este tipo de actuaciones no hace que las autonomías "se sientan respaldadas por el Gobierno", "ni siquiera" las socialistas, y ha defendido que se cree en el Senado una comisión que supervise desde el punto de vista territorial las medidas para salir de la crisis.

CUÁNTO DINERO DE EUROPA SE IRÁ A "PAGAR AGENDAS OCULTAS" DE SÁNCHEZ

Casado ha señalado que los efectos económicos de la crisis del Covid proporcionan al Gobierno la "oportunidad" de "ocultar sus propias responsabilidades en una especie de mal de muchos que no puede ser consuelo para nadie responsable".

"Pero lo que el Gobierno tiene que explicar y nosotros debemos poner de relieve es el coste añadido específico que las crisis generales tienen siempre para los españoles cuando gobiernan los socialistas. Ésta es la cuestión. Cuánto pagamos de más los españoles en forma de desempleo, de pérdida de oportunidades, de desigualdad, de precariedad, de deuda, de intereses por culpa del socialismo y de sus socios", ha manifestado.

En este sentido, se ha preguntado cuánto de la "generosa ayuda" que va a recibir España de Europa se va a "perder para pagar las agendas ocultas y los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez". "No nos podemos permitir que esos recursos se malgasten", ha enfatizado.

ANTE EL IMV, "NINGUNA" LECCIÓN DE SOLIDARIDAD DEL PP

Casado ha señalado que el PP anunció el plan 'Activemos España' con medidas económicas, sanitarias y jurídicas. Además, ha señalado que ha planteado en la comisión para la reconstrucción del Congreso el 'Pacto Cajal' que sería "una suerte de pacto de Toledo para legar a las futuras generaciones" y "proteger a la generación de los mayores que tanto ha dado por España". Sin embargo, se ha quejado de que Pedro Sánchez "no haya contestado".

Además, el líder del PP también se ha referido al Ingreso Mínimo Vital (IMV) asegurando que el Gobierno la intenta "vender" ahora cuando "ya existe en las autonomías". "Lecciones de solidaridad al PP, por parte del partido que destruyó millones de empleos, recortó las pensiones y el gasto social, ni una", ha enfatizado.

MÁS EUROPEA FRENTE "AL FALSO EUROPEÍSMO DE LA COLAICIÓN DE GOBIERNO"

Casado ha señalado que hay que "hermanarse aún más" con Europa porque será con ella como España logrará "recuperarse mucho antes y mucho mejor". "Frente al falso europeísmo de la coalición de Gobierno, necesitamos apelar a lo mejor de la idea de Europa, que se basa en la responsabilidad y en la convivencia", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que Europa nació "contra los nacionalismos y los autoritarismos, entre ellos el comunista" y ha asegurado que "hoy lamentablemente son dos corrientes representadas en el Gobierno y en sus socios".

"De nuevo Sánchéz no ha transitado el único camino posible de la concordia y la colaboración democrática sino que ha elegido el camino de la división y de los cordones sanitarios. Lo que siempre ha hecho, lo que siempre le ha definido", ha aseverado.

"DAR UN SENTIDO NACIONAL A ESTA INMENSA TRAGEDIA"

Por eso, Casado ha pedido a los suyos dar "un sentido nacional a esta inmensa tragedia" y ponerse a trabajar. Según ha dicho, hay que decir claro que las crisis se vencen con "esfuerzo, trabajo y sacrificio" y ha pedido "no ocultar esta realidad ni edulcorar las cosas" porque el PP tiene "un compromiso con la verdad y la coherencia".

Además, ha dicho que el PP no va a aceptar "esa perversa transacción que pretende canjear libertad por seguridad" y ha añadido que "lo que hay que asegurar es la libertad porque es la base del progreso".

FEIJÓO E ITURGAIZ HABLAN ANTE LA JUNTA DIRECTIVA

Tras el discurso de Casado, han tomado la palabra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de PP+Cs a las elecciones vascas, Carlos Iturgaiz, dado que ambos tienen tiene elecciones el próximo 12 de julio en Galicia y País Vasco.

Feijóo ha puesto en valor el papel del PP como partido de Estado durante esta crisis y ha destacado que son la alternativa al gobierno de coalición de PSOE-Podemos. Por su parte, Iturgaiz ha recordado la corresponsabilidad de Iñigo Urkullu en la mala gestión de Sánchez, ya que es presidente del Gobierno gracias al PNV, según han informado fuentes 'populares'.

También ha tomado la palabra la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, que ha agradecido el papel de las gestoras tras dar autorización la Junta Directiva Nacional a la convocatoria de congresos provinciales en Valencia y Alicante y locales en la ciudad de Valencia.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que son un "gran equipo" y van "en el camino correcto pese a los ataques de la izquierda", según las mismas fuentes. También han intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Al inicio de la reunión, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha expuesto su informe de gestión poniendo en valor el trabajo de las vicesecretarías y de los distintos grupos parlamentarios durante las crisis y ha agradecido a todo el partido su trabajo y coordinación.