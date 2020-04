Casado no apoyará en el Congreso los últimos decretos económicos si no se incluyen los "requisitos" del PP

El líder del PP, Pablo Casado, ha señalado este martes que el Grupo Popular no apoyará este jueves en el Pleno del Congreso los tres últimos decretos económicos relacionados con la crisis del coronavirus si no se incluyen los tres requisitos que exige su partido. Por lo pronto, ha señalado que no tiene respuesta del Gobierno.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Casado ha señalado que en esta emergencia sanitaria del Covid-19 "lo importante es salvar vidas" y ha añadido que el Gobierno tiene "todo el apoyo del PP para contener esta pandemia".

Eso sí, ha admitido que su partido "no está de acuerdo" con algunas medidas económicas del Gobierno y ya ha hecho públicos cuáles son sus "requisitos para aprobar esos tres decretos económicos" (relativos al cese de la actividad no esencial, la prohibición de los despidos por fuerza mayor y un paquete de medidas económicas para ayudar a autónomos, pymes y familias vulnerables).

Así, ha explicado que el PP exige "ayudar a los trabajadores que están en ERTEs sin que carguen con esos costes la empresa porque puede cerrar" y tiene que "asumirlos el Estado"; que "la liquidez del Estado llegue de inmediato al sector productivo"; y una "bajada de impuestos global para que la economía se recupere cuanto antes".

EL PP EXIGIRÁ QUE SE TRAMITEN COMO PROYECTO DE LEY

"El Gobierno no me ha contestado. Por ahora no sabemos si es que ya cuentan con esos votos de otros partidos políticos. Eran nuestros requisitos para aprobar los decretos económicos", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

Previamente, al término de la Junta de Portavoces del Congreso, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha declinado precisar la posición de su grupo ante los decretos económicos que debate y vota este jueves el Pleno de la Cámara Baja, pero sí ha avanzado que, en todo caso, exigirá su tramitación como proyecto de ley para buscar su modificación.