Casado avisa, tras los audios de Cospedal, que no admitirá prácticas no ejemplares pero dando pasos "proporcionados"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha avisado este martes que no tolerará prácticas que no sean "ejemplares" pero ha subrayado que también tiene que ser "equilibrado" para no caer en "injusticias". Un día después de que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal haya dejado su cargo en la Ejecutiva de la formación por los audios del excomisario José Manuel Villarejo, ha afirmado que el PP está "cumpliendo su código ético" y dando los pasos que considera que son "justos y proporcionados".