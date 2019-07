Casado se abre a colaborar con Cs si hay elecciones con fórmulas como 'Navarra Suma' para "optimizar" votos

"Cayetana es la portavoz que todos los partidos desearían tener en su grupo parlamentario", proclama

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha abierto a colaborar con Cs si se repiten las elecciones generales en noviembre con fórmulas como la de la coalición 'Navarra Suma' que aglutinó a UPN, PP y Cs en los comicios del 26 de mayo, de forma que puedan "optimizar al electorado de centro-derecha". "Si hay elecciones, volveremos a hablar", ha enfatizado, tras lamentar que el partido de Albert Rivera rechazara esa colaboración en el Senado en las generales de abril.

Ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, donde ha anunciado nuevos nombramientos tanto en la cúpula de la formación como en el grupo parlamentario, que tendrá como portavoces a Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto. De esta cita se han ausentado por motivos de agenda destacados 'barones' territoriales como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Alonso.

AHORA TOCA LA REFUNDICIÓN, NO LA REFUNDACIÓN

Casado ha afirmado que ahora no toca hablar de "refundación del espacio electoral" de centro-derecha porque esa operación, a su entender, hay que hacerla desde el Gobierno y tienen que "crecer", superando los 66 escaños actuales. Eso sí, ha abogado por la "refundición" de ese espacio, algo que, según ha explicado, pasaría por ir "coordinados a las urnas" con otros partidos si hay elecciones.

En este punto, ha recordado que si Cs hubiera aceptado su oferta para concurrir juntos en el Senado el 28 de abril, el partido naranja habría sacado "30 escaños". De la misma manera, ha dicho que si Vox hubiera accedido a no presentarse en algunos feudos donde no tenía posibilidad de sacar representación, el PP también habría logrado "21 escaños más". "Por tanto, tenía sentido", ha enfatizado, para lamentar la negativa de esas dos formaciones.

Tras poner en valor la "altura de miras y responsabilidad" de Cs ante los acuerdos que están cerrando con Cs en autonomías y municipios, Casado ha dicho que es "importante que las fuerzas constitucionalistas" de centro-derecha puedan dialogar porque les une "lo fundamental". Por eso se ha mostrado dispuesto a hablar con Ciudadanos si hay de nuevo elecciones en noviembre.

"Por nuestra parte esa oferta seguiría abierta e incluso cualquier otra oferta que se planteara en la línea de lo que hemos hecho en Navarra y lo que intentamos hacer en Aragón, Asturias e intentamos hacer en algunas instituciones", ha manifestado el líder del PP.

Al ser preguntado si el PP está dispuesto a ofrecer a Cs un acuerdo de colaboración más allá del Senado, una especie de 'España suma' como ha defendido Álvarez de Toledo, Casado ha afirmado que 'España suma' es el PP y que su partido quiere que converjan en esas siglas los votantes que se fueron a Vox y Cs, "en definitiva la España de los balcones".

¿PRESENTARSE A LA INVESTIDURA CON EL APOYO DE Cs?

Sobre la posibilidad de presentar su candidatura a la investidura con el apoyo de Cs, una idea que estos días han sugerido cargos como Fernando López Miras o Teodoro García-Egea, Casado ha afirmado que es "una pregunta que habría que preguntarle a Pedro Sánchez". "¿Sánchez estaría dispuesto a abstenerse si yo encabezo una candidatura que pudiera obtener el respaldo de Cs? Se hizo célebre por el 'no es no' y no creo que el tiempo lo haya cambiado", ha exclamado, para añadir después que de él "no depende".

A renglón seguido, ha subrayado que la abstención "no es posible con Pedro Sánchez". "Respeto personalmente a Sánchez y a su partido, pero no respetamos su propuesta de Gobierno y su candidatura como para apoyarla", ha resaltado, para añadir que esto "lo entiende cualquiera" porque el candidato socialista representa un proyecto basado en el "sectarismo, el revisionismo y el radicalismo". "Yo llego a pensar que Pedro Sánchez no quiere nuestra abstención", ha afirmado, para NAVARRA Y "LA HORA DE LA VERDAD"

Casado ha rechazado de plano la abstención del PP en una hipotética investidura de Sánchez y ha afeado al PSOE que haga esta petición después de lo ocurrido en Navarra al "pactar" con Bildu, lo que supone una "humillación para las víctimas del terrorismo".

En este punto, ha recordado el refrán "los hechos son amores" y ha espetado al jefe del Ejecutivo que con ese paso se "disfrace de moderado". Según ha recordado, ya dijo en su día que "la hora de la verdad era Navarra" y el PSOE "ha elegido" al "pactar con los herederos de Batasuna".

Después de que el PSOE y Moncloa hayan apelado en los últimos días de nuevo a la abstención del PP, Casado ha afirmado que "no hay ninguna presión" por la abstención sino al contrario "mucha compresión",algo que, según ha dicho, perciben tanto en líderes territoriales como provinciales. "¿Qué mas podemos hacer?", se ha preguntado, para recordar que sí que ha propuesto a Sánchez pactos de Estado para favorecer la gobernabilidad.

Casado ha afirmado que el PP no puede "servir de excusa" para que una vez que eche a andar la legislatura "se siga pactando con radicales" o con Bildu, algo que, a su entender, sería "una tradición" al electorado del partido y a sus ideas. Ha subrayado que tiene la "conciencia muy tranquila" porque "la responsabilidad no es del Partido Popular sino de Pedro Sánchez" y ha destacado que la última semana de negociaciones entre PSOE y Podemos se ha visto que "la izquierda se ha peleado solo por cargos y por prebendas".

El líder del PP ha dicho que el debate en torno a la abstención del PP es "irreal". "No me ha llamado nadie, ni de medios de comunicación ni empresarios ni de mi propio partido. Hemos tenido una posición muy coordinada", ha enfatizado, para añadir que, en cualquier caso, tras lo ocurrido este fin de semana en Navarra todos han "salido de dudas".

VE A FEIJÓO EN LA MISMA LÍNEA

Casado ha dicho que las declaraciones de Feijóo hace unos días --asegurando que el PP podría estudiar una propuesta "seria" del PSOE ante la investidura--son "idénticas" a las que él hizo en el debate de investidura, ya que recordó entonces que Sánchez no les había propuesto ni pactos ni coaliciones.

Tras asegurar que él "habla mucho con Alberto", ha insistido en que están "de acuerdo" y en la misma línea, dado que Sánchez "nada ha propuesto y encima se ha cerrado la puerta" al "pactar con Bildu". "Estábamos de acuerdo la semana pasada y ahora también estamos de acuerdo porque ha dado un portazo cualquier posibilidad de llegar a un entendimiento", ha enfatizado.

ELOGIOS A ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MAROTO

Ante los cambios en su cúpula, ha dicho que presenta un equipo "por adición", abierto a la sociedad, con el "foco" puesto en el Congreso y situando a "Cataluña, País Vasco y Navarra" como ejes fundamentales en la estrategia de la formación en esta legislatura. Según ha añadido, es "un nuevo PP porque los partidos cambian y se regeneran pero orgulloso de lo que es y con la mirada en el futuro".

En su comparecencia ante la prensa, Casado ha tenido palabras de elogio para Álvarez de Toledo asegurando que "es la portavoz que todos los partidos desearían tener en su grupo parlamentario".

En el caso de Maroto, al que ha definido como un "político brillante", ha defendido que se haya empadronado en una localidad de Segovia tras ser designado senador y, ante las críticas por este hecho, ha pedido que no se compre "la mercancía averiada de los nacionalistas" porque representan a España y la soberanía nacional. "Creo que para Castilla y León es una suerte contar con él", ha concluido.