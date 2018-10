Casado pide a Cs responsabilidad y no desbloquee unos PGE que "son la semilla de una nueva recesión para España"

Casado se ha pronunciado en estos términos en un coloquio en Valencia, en el marco del XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra hasta este martes en el Palacio de Congresos de la ciudad, tras ofrecer una conferencia en la que ha desgranado su plan para mejorar la competitividad y que pasa por una bajada de impuestos.

En el turno de preguntas de los empresarios presentes en esta jornada, Casado ha mostrado "su honda preocupación" por las cuentas que ha presentado el Gobierno y, por ello, ha hecho una apelación a la formación de Albert Rivera para que "no desbloquee una tramitación de los presupuestos".

"No podemos facilitar que el Gobierno de España haya mandado unas cuentas con una senda de déficit no aprobada en el Parlamento español y que ahora intente modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria no dejando que el Senado cumpla el mandato legal", ha remarcado el líder 'popular'.

