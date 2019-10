Casado dice que el Gobierno sabe que tiene su apoyo para "lo que tenga que hacer" en Cataluña

En una conversación informal con periodistas en la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, ha recordado que su formación ha expresado "en público y privado" su apoyo al Ejecutivo para "lo que tenga que hacer en Cataluña" y aunque eso no implica darle "patente de corso", según el dirigente del PP, el Gobierno de Sánchez sabe que cuenta con su respaldo. Eso sí, también quiere que cualquier medida que se tome Sánchez la comparta con el PP.

A su modo de ver, que el PP exprese de antemano ese respaldo a un Gobierno en minoría debe tranquilizar a Sánchez, a diferencia, ha dicho, de la situación que se encontró su antecesor en el Gobierno Mariano Rajoy, que no lo tenía garantizado y tuvo que negociarlo.

LA SENTENCIA, UN BÁLSAMO

Casado cree que, más bien, el PSOE puede encontrarse con resistencia a aplicar medidas en Cataluña por parte de un sector del PSC que no quiera romper con el PSC. También ha opinado que, a la luz de cómo evolucionan las encuestas de las elecciones generales, es posible que el propio PSOE, si ve que para gobernar no le basta el apoyo de Ciudadanos, no quiera romper del todo con los independentistas.

En todo caso, el presidente del PP cree que la sentencia del Tribunal Supremo tendrá el efecto de un "bálsamo" y que, si efectivamente los líderes independentistas son condenados por sedición y malversación, y no por rebelión, es posible que la reacción en las calles de Cataluña no sea tan fuerte como se esperaba.