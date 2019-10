Casado dice que el Gobierno no ha sabido negociar ni hacerse "respetar" en los aranceles impuestos por Trump

Tras indicar que los aranceles del gobierno de Donald Trump a productos españoles no son buenos, ha incidido en que dicha medida "tampoco" lo es para EEUU, al tiempo que subrayado que en todo caso el Gobierno "no ha sabido negociar ni hacer respetar" en este asunto.

"No son buenos esos aranceles, tampoco los son para EEUU, pero sobre todo no lo son para un gobierno de España que no ha sabido negociar, ni hacerse respetar y que presume además de no tener vínculos ni relaciones para desbloquear la situación con un país tan importante y tan vinculado históricamente a España y a Extremadura como EEUU y como todo el continente americano", ha dicho en una intervención este martes en la Feria Ganadera de Zafra (Badajoz).

"Me comprometo --ha añadido-- a que cuando lleguemos al Gobierno de España tendremos una relación privilegiada con EEUU como siempre ha tenido el PP, para poder hablar de igual a igual, para poder negociar, para poder sentarnos, para dejarnos de soflamas en los mítines y arreglar los problemas del campo de Extremadura, del campo de España, y para evitar que 1.000 millones de euros se pierdan en el sector de la agroindustria no sólo en productos cárnicos sino en el sector vinícola y en el sector del aceite de oliva".

En este sentido, ha recalcado que el PP es "un partido del campo" y que como tal defenderá a este sector, a diferencia de lo que a su juicio hace el socialista Pedro Sánchez, a tenor de declaraciones de éste como las de la pasada semana relativas al jamón. "Aquí sabemos cómo se llaman los productos, cómo son las razas de ganado, cómo son las necesidades de agricultores y ganaderos", ha dicho sobre el PP.

((Habrá ampliación))