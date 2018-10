Casado pide al Gobierno más certidumbre y protección al Tribunal Supremo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy al Gobierno que proteja al Tribunal Supremo y que dé "certidumbre" a un país que desde su punto de vista se encuentra "muy preocupado con lo que está pasando en Cataluña, donde ya hay violencia en la calle".

Casado, que ha asistido en la catedral de Ávila a la misa de clausura del Año Jubilar Teresiano, ha hecho referencia a las manifestaciones en las que el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, advertía al Gobierno de que no negociará los presupuestos si no insta a la Fiscalía "a retirar las acusaciones" contra los dirigentes independentistas procesados por el 1-O.

El presidente del PP ha señalado a los periodistas que Tardá "exige que la Fiscalía y los jueces hagan lo que no deben hacer, que es modificar el cumplimiento del Código Penal, en virtud de unos apoyos a un gobierno (...) rehén de los apoyos de la moción de censura: de los independentistas, los batasunos y los de Podemos".

Sobre la postura del Ejecutivo central defendiendo la independencia judicial, Casado ha señalado: "Es que sólo faltaba".

"Es que después de cuatro meses viendo ya que el señor Torra dice lo que va a hacer con las cárceles, que la señora delegada del Gobierno dice que hay que indultarlos, que dos ministros dicen que les gustaría que los presos estuvieran en la calle, ya lo que faltaba es que el Gobierno diera directrices al Tribunal Supremo", ha argumentado el líder de los populares.

Desde su punto de vista, "lo que debería hacer el Gobierno es proteger al Tribunal Supremo, para empezar, ante las amenazas que han venido por los tribunales belgas y alemanes".

Asimismo, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dé "certidumbre a un país que está muy preocupado con lo que está pasando en Cataluña, donde ya hay violencia en la calle, donde se está conculcando las libertades mínimas de la oposición con un Parlamento prácticamente cerrado".

En este sentido, se ha referido a la apertura del Parlamento catalán la semana pasada para un sesión "lamentable" en la que el rey fue reprobado, algo que ha calificado como "un disparate".

"Lo que pido al Gobierno es que ponga orden", ha apuntado Pablo Casado, que ha vuelto a ofrecer la mayoría absoluta del PP en el Senado para hacerlo "si ellos quieren, con un 155 que debe ser urgente".

"Y si no, por mucho que intenten aprobar unos presupuestos que no lo son, la verdad que es este país está sin Gobierno y sin ninguna posibilidad de acuerdos estables, porque los partidos que les pueden dar esos apoyos no son estables. Son todo lo contrario a eso", ha concluido.