Casado acusa al Gobierno de "imprevisión" al levantar la hibernación económica y de no garantizar la protección

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mucha imprevisión" en la reanudación de la actividad laboral no esencial este lunes, ya que, a su juicio, se debe garantizar una protección adecuada a esos trabajadores que vuelven a sus puestos de trabajo.

"Lo que estoy viendo es que ha habido mucha imprevisión, igual que hubo falta de diálogo con las comunidades y los agentes sociales para decretar el cierre económico. Ahora el problema es que se ha hecho de forma repentina, con alguna modificación anoche a última hora sobre en qué fabrica se podía trabajar", ha declarado Casado al ser preguntado si se ha precipitado el Gobierno en el levantamiento de la hibernación económica.

Casado ha dicho que si el Gobierno que no ha podido garantizar las mascarillas y los equipos de protección de protección "ni siquiera a los sanitarios", "cómo va a garantizar ahora" que los trabajadores vayan con "todas las medidas de protección adecuadas" en su vuelta a las industrias o al coger el metro para llegar a su puesto de trabajo. En este punto, ha recordado que en España ya han muerto 31 sanitarios y es el país con más contagiados sanitarios en el mundo, más de 20.000.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Casado ha puesto en valor el modelo coreano, con "medidas de protección desde el primer día, con una buena previsión de compras centralidazas"; y con test, de forma que cualquier reincorporación o desescalada se hace garantizando que los asintomáticos "no vayan siquiera al centro de trabajo si no es con la máxima protección o habiendo testado que están perfectamente sanos".

PIDE "MÁS EFICACIA" Y "MENOS PROPAGANDA"

Casado ha recalcado que el Gobierno que dirige Sánchez lleva ya un mes con el mando único y ha señalado que su partido lo que le pide es que sea "eficaz, transparente y competente", y que haya una "colaboración de verdad" con la oposición y las autonomías, en vez de estar "tan pendientes de la propaganda y de los discursos televisados".

"En este caso de vuelta al trabajo, simplemente lo que pedimos es que hagan las cosas bien", ha manifestado. A su juicio, en este mes el Ejecutivo debería haber sido "capaz de tener material, tener test masivos" y "hacer una especie de planificación lógica para la reincorporación económica" de esos trabajadores no esenciales. "Estamos siendo leales pero tenemos que mostrar una preocupación porque esto no va bien", ha apostillado.

Casado ha afeado a Sánchez que hable de reconstrucción cuando el país está en "plena guerra". "¿Alguien entendería que en una guerra convencional se mandara a los soldados sin cascos, sin chalecos y sin EPIS en este caso, y se estuviera hablando del día después, de los pactos de reconstrucción, cuando todavía estamos en el campo de batalla?", se ha preguntado, para añadir que el PP lo que exige son "pactos por las mascarillas, por los test y para evitar el paro".

Además, ha criticado que de los tres millones de trabajadores que, según los sindicatos y la patronal, ya se han podido acoger a un ERTE "ninguno ha recibido su prestación". "Y tenían que haber cobrado el 31 de marzo", ha avisado, para preguntar si estas familias tienen que esperar a mayo para recibir ese dinero.

GESTIONAR EL PAGO DE LOS ERTES

El presidente del PP ha dicho que "no entiende" esta actuación del Gobierno, que no está "garantizando la seguridad de los sanitarios, no está siendo eficaz para contener la pandemia y ni siquiera es capaz de gestionar el pago de las prestaciones por desempleo de los ERTES".

Por eso, ha exigido de nuevo al Ejecutivo "eficacia, transparencia y menos propaganda" y ha afirmado que él está "francamente preocupado y muy triste" por lo que está ocurriendo en España. En este punto, ha subrayado que esta pandemia "no es simétrica" porque no está afectando igual a todos los países y ha defendido compararse con países como Alemania o Corea, en los que ha habido "previsión", y no con Italia.