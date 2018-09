Casado cree que Interior y Mossos no deben llegar a "acuerdos" porque el Estado "prevalece" sobre cuerpos autonómicos

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras reunirse con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan acordado este jueves que los Mossos d'Esquadra se integren en el Centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (CITCO) antes de 30 días.

El líder del PP ha asegurado que le "preocupa" que haya "una equivalencia, una bilateralidad, a la hora de negociar políticas en las que el Estado español tiene clara prevalencia a pesar que en este caso haya una autonomía que tenga transferido un cuerpo de policía autonómica".

También ha expresado su preocupación porque Interior dé acceso a los Mossos a la reunión de Inteligencia cuando "precisamente no se ha dilucidado la responsabilidad" de este cuerpo con la "fuga de información" en los atentados de Cambrils y Barcelona y la ocultación de algunos cables de agencias de inteligencia internacional que "ya avisaban" de la posibilidad de que tuvieran lugar atentados.

Casado ha apuntado que "hasta que no se resuelvan esas cuestiones" no es "un buen mensaje abrir esas mesas de Inteligencia a cuerpos autonómicos", pero que "aunque se resolvieran" él no lo apoyaría.

"Yo no estoy a favor de que Policía y Guardia Civil se tengan que acompañar de unos cuerpos autonómicos en unas cuestiones estratégicas en las que ellos por su propia jerarquía funcional son suficientes para informar después a los cuerpos locales y autonómicos que corresponda", ha remachado.