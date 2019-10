Casado dice que "le preocupa mucho" que MÉS sea "un aliado estratégico" de Armengol en Baleares

El candidato del PP al la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha reconocido este miércoles en Palma que "le preocupa mucho" que el partido MÉS per Mallorca --que gobierna con PSIB y Unidas Podemos en el Ejecutivo autonómico-- sea un "aliado estratégico" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, después de que la formación ecosoberanista firmara la 'Declaració de la Llotja de Mar' a favor del derecho a la autodeterminación.

En su intervención en un acto electoral, que ha contado con alrededor de 150 personas, Casado ha dicho que "no hay medias tintas" y, como ha considerado en otras ocasiones, "Baleares no es ningún apéndice de los países catalanes". "Tenéis historia e identidad propia, España no puede prescindir de vosotros y no pertenecéis a ningún invento", ha argumentado Casado.

Sobre ello, el líder del PP balear, Biel Company, ha criticado que le ha pedido a Armengol que "rompa el pacto con sus socios independentistas de MÉS y abandone la equidistancia entre constitucionalistas e independentistas" en la que, a su juicio, la presidenta "se siente tan cómoda".

"Desde el PP no vamos a permitir que pase lo que está ocurriendo en Cataluña, porque en Baleares no queremos pertenecer a ninguna entelequia nacionalista y estamos muy orgullosos de formar parte de este gran país llamado España. Somos españoles de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, ha dicho Company.

Por su parte, la candidata del PP al Congreso por Baleares, Marga Prohens, ha dicho que "duele ver a un Gobierno sobrepasado por el conflicto de Cataluña, que ha abandonado a millones de catalanes" y ha criticado que "el Govern quiera trasladar este modelo a las Islas y se muestre incapaz de defender el orgullo de ser de Baleares y de ser españoles".